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Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный

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Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный - фото 1
Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный - фото 2
Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный - фото 3
Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный - фото 4
Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный - фото 5
Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный - фото 6
Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный - фото 7
Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный - фото 8
Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный - фото 9
Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1300
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный - фото 1
  • Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный - фото 2
  • Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный - фото 3
  • Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный - фото 4
  • Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный - фото 5
  • Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный - фото 6
  • Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный - фото 7
  • Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный - фото 8
  • Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный - фото 9
  • Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664376
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1300
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.8
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
венчик, мерный стакан (800 мл), чаша, нож, насадка-блендер, насадка для вспенивания молока
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х16
Вес, кг.
1.49

Описание товара Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный

Bлендер BQ — это идеальное сочетание мощности и эргономики в одном устройстве. С мощностью в 1300 Вт этот погружной блендер легко справится с самыми сложными задачами, обеспечивая быстрое и эффективное измельчение и смешивание ингредиентов. Выполненный в стильной смеси серебристого и черного цветов, он станет элегантным дополнением к любой кухне. Блендер имеет легкий вес в 1,35 кг, что делает его удобным в использовании и хранении. Эргономичный дизайн и длина сетевого шнура в 0,8 м обеспечивают комфорт и свободу движений во время работы. Устройство оснащено двумя сменными насадками, которые позволяют выбрать оптимальный режим для вашего блюда. Чаша измельчителя выполнена из прочного пластика и имеет объем 0,6 литра, идеально подходящий для небольших порций. Металлические ножи обеспечивают тщательное измельчение продуктов, гарантируя безупречный результат каждый раз. Объем кувшина составляет 0,8 литра, что дает возможность готовить коктейли и смузи для всей семьи. С двумя скоростями/режимами вы можете легко настраивать интенсивность работы в зависимости от типа ингредиентов и желаемого результата. Качество и надежность бренда BQ гарантируют долгий срок службы и высокую производительность этого блендера. Он станет незаменимым помощником на вашей кухне, помогая готовить здоровую и вкусную еду с минимальными усилиями.

Отзывы о товаре Блендер погружной BQ-HB62PS Стальной-Черный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1300
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.8
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
венчик, мерный стакан (800 мл), чаша, нож, насадка-блендер, насадка для вспенивания молока
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.8
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Описание
Bлендер BQ — это идеальное сочетание мощности и эргономики в одном устройстве. С мощностью в 1300 Вт этот погружной блендер легко справится с самыми сложными задачами, обеспечивая быстрое и эффективное измельчение и смешивание ингредиентов. Выполненный в стильной смеси серебристого и черного цветов, он станет элегантным дополнением к любой кухне. Блендер имеет легкий вес в 1,35 кг, что делает его удобным в использовании и хранении. Эргономичный дизайн и длина сетевого шнура в 0,8 м обеспечивают комфорт и свободу движений во время работы. Устройство оснащено двумя сменными насадками, которые позволяют выбрать оптимальный режим для вашего блюда. Чаша измельчителя выполнена из прочного пластика и имеет объем 0,6 литра, идеально подходящий для небольших порций. Металлические ножи обеспечивают тщательное измельчение продуктов, гарантируя безупречный результат каждый раз. Объем кувшина составляет 0,8 литра, что дает возможность готовить коктейли и смузи для всей семьи. С двумя скоростями/режимами вы можете легко настраивать интенсивность работы в зависимости от типа ингредиентов и желаемого результата. Качество и надежность бренда BQ гарантируют долгий срок службы и высокую производительность этого блендера. Он станет незаменимым помощником на вашей кухне, помогая готовить здоровую и вкусную еду с минимальными усилиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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