Блендер стационарный Vitek Metropolis VT-1460 800Вт
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Характеристики
Описание товара Блендер стационарный Vitek Metropolis VT-1460 800Вт
Блендер настольный Metropolis VITEK VT-1460. Настоящей находкой для тех, кто любит готовить, станет настольный блендер VITEK VT-1460. Максимальная мощность 800 Вт, максимальная скорость вращения лезвий 20000 оборотов в минуту. Прибор имеет два скоростных режима, а также режим PULSE. В кувшине из надежного стекла объемом 1,5 л вы сможете приготовить супы-пюре, соусы, коктейли, а также измельчить те или иные ингредиенты блюда на предварительном этапе. Особую долговечность прибору обеспечивают четыре лезвия, изготовленные из высококачественной нержавеющей стали. Для максимального комфорта в использовании блендер оборудован противоскользящими прорезиненными ножками. В случае перегрева прибор прекратит работу. Купите настольный блендер VITEK VT-1460 и получите прибор, который способен открыть вам новые кулинарные горизонты.
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Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
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