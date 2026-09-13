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Блендер стационарный Vitek Metropolis VT-1460 800Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер стационарный Vitek Metropolis VT-1460 800Вт

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Блендер стационарный Vitek Metropolis VT-1460 800Вт - фото 1
Блендер стационарный Vitek Metropolis VT-1460 800Вт - фото 2
Блендер стационарный Vitek Metropolis VT-1460 800Вт - фото 3
Блендер стационарный Vitek Metropolis VT-1460 800Вт - фото 4
Блендер стационарный Vitek Metropolis VT-1460 800Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер стационарный Vitek Metropolis VT-1460 800Вт - фото 1
  • Блендер стационарный Vitek Metropolis VT-1460 800Вт - фото 2
  • Блендер стационарный Vitek Metropolis VT-1460 800Вт - фото 3
  • Блендер стационарный Vitek Metropolis VT-1460 800Вт - фото 4
  • Блендер стационарный Vitek Metropolis VT-1460 800Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704166
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
Блендер 1шт.
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
импульсный режим, регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х36х30
Вес, кг.
3.35

Описание товара Блендер стационарный Vitek Metropolis VT-1460 800Вт

Блендер настольный Metropolis VITEK VT-1460. Настоящей находкой для тех, кто любит готовить, станет настольный блендер VITEK VT-1460. Максимальная мощность 800 Вт, максимальная скорость вращения лезвий 20000 оборотов в минуту. Прибор имеет два скоростных режима, а также режим PULSE. В кувшине из надежного стекла объемом 1,5 л вы сможете приготовить супы-пюре, соусы, коктейли, а также измельчить те или иные ингредиенты блюда на предварительном этапе. Особую долговечность прибору обеспечивают четыре лезвия, изготовленные из высококачественной нержавеющей стали. Для максимального комфорта в использовании блендер оборудован противоскользящими прорезиненными ножками. В случае перегрева прибор прекратит работу. Купите настольный блендер VITEK VT-1460 и получите прибор, который способен открыть вам новые кулинарные горизонты.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Vitek Metropolis VT-1460 800Вт




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
Блендер 1шт.
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Развернуть
Функции и особенности
импульсный режим, регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер настольный Metropolis VITEK VT-1460. Настоящей находкой для тех, кто любит готовить, станет настольный блендер VITEK VT-1460. Максимальная мощность 800 Вт, максимальная скорость вращения лезвий 20000 оборотов в минуту. Прибор имеет два скоростных режима, а также режим PULSE. В кувшине из надежного стекла объемом 1,5 л вы сможете приготовить супы-пюре, соусы, коктейли, а также измельчить те или иные ингредиенты блюда на предварительном этапе. Особую долговечность прибору обеспечивают четыре лезвия, изготовленные из высококачественной нержавеющей стали. Для максимального комфорта в использовании блендер оборудован противоскользящими прорезиненными ножками. В случае перегрева прибор прекратит работу. Купите настольный блендер VITEK VT-1460 и получите прибор, который способен открыть вам новые кулинарные горизонты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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