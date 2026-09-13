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Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый

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Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый - фото 1
Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый - фото 2
Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый - фото 3
Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый - фото 4
Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый - фото 5
Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый - фото 6
Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый - фото 7
Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый - фото 8
Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
1
  • Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый - фото 1
  • Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый - фото 2
  • Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый - фото 3
  • Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый - фото 4
  • Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый - фото 5
  • Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый - фото 6
  • Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый - фото 7
  • Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый - фото 8
  • Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703514
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
плавное изменение скорости, регулировка скорости вращения, функция взбивания
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.29

Описание товара Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый

Блендер Vitek VT-8545 – многофункциональный прибор, позволяющий выполнять смешивание, измельчение и взбивание различных продуктов. В комплекте предусмотрены венчик для взбивания, компактный измельчитель на 0.5 л, насадка-блендер погружного типа и мерный стакан емкостью 0.7 л. Плавная регулировка скорости дает возможность легко настраивать интенсивность переработки продуктов. На стенках измельчителя и стакана нанесена мерная шкала. Металлическая погружная часть характеризуется устойчивостью к повреждениям. Функция защитной блокировки предотвращает включение при неправильной сборке блендера Vitek VT-8545.

Отзывы о товаре Блендер погружной Vitek VT-8545 1000Вт черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
плавное изменение скорости, регулировка скорости вращения, функция взбивания
Описание
Блендер Vitek VT-8545 – многофункциональный прибор, позволяющий выполнять смешивание, измельчение и взбивание различных продуктов. В комплекте предусмотрены венчик для взбивания, компактный измельчитель на 0.5 л, насадка-блендер погружного типа и мерный стакан емкостью 0.7 л. Плавная регулировка скорости дает возможность легко настраивать интенсивность переработки продуктов. На стенках измельчителя и стакана нанесена мерная шкала. Металлическая погружная часть характеризуется устойчивостью к повреждениям. Функция защитной блокировки предотвращает включение при неправильной сборке блендера Vitek VT-8545.
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Доставка
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