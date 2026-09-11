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Блендер погружной Supra HBS-995 750Вт черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Supra HBS-995 750Вт черный

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Блендер погружной Supra HBS-995 750Вт черный - фото 1
Блендер погружной Supra HBS-995 750Вт черный - фото 2
Блендер погружной Supra HBS-995 750Вт черный - фото 3
Блендер погружной Supra HBS-995 750Вт черный - фото 4
Блендер погружной Supra HBS-995 750Вт черный - фото 5
Блендер погружной Supra HBS-995 750Вт черный - фото 6
Блендер погружной Supra HBS-995 750Вт черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
750
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.65
Объем измельчителя, л
0.75
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной Supra HBS-995 750Вт черный - фото 1
  • Блендер погружной Supra HBS-995 750Вт черный - фото 2
  • Блендер погружной Supra HBS-995 750Вт черный - фото 3
  • Блендер погружной Supra HBS-995 750Вт черный - фото 4
  • Блендер погружной Supra HBS-995 750Вт черный - фото 5
  • Блендер погружной Supra HBS-995 750Вт черный - фото 6
  • Блендер погружной Supra HBS-995 750Вт черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571525
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
750
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
блендер, мерный стакан, измельчитель, насадки, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.65
Объем измельчителя, л
0.75
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
мини-измельчитель 750 мл, мерный стакан для взбивания 650 мл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х5
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блендер погружной Supra HBS-995 750Вт черный

Блендер погружной SUPRA HBS-995 оснащен мощностью 750 Вт. В комплект входит съемная насадка-венчик, мини-измельчитель 750 мл, мерный стакан для взбивания 650 мл.

Отзывы о товаре Блендер погружной Supra HBS-995 750Вт черный




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
750
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
блендер, мерный стакан, измельчитель, насадки, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.65
Объем измельчителя, л
0.75
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
мини-измельчитель 750 мл, мерный стакан для взбивания 650 мл
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер погружной SUPRA HBS-995 оснащен мощностью 750 Вт. В комплект входит съемная насадка-венчик, мини-измельчитель 750 мл, мерный стакан для взбивания 650 мл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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