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Блендер погружной GALAXY LINE GL2144 WHITE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной GALAXY LINE GL2144 WHITE

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Блендер погружной GALAXY LINE GL2144 WHITE - фото 1
Блендер погружной GALAXY LINE GL2144 WHITE - фото 2
Блендер погружной GALAXY LINE GL2144 WHITE - фото 3
Блендер погружной GALAXY LINE GL2144 WHITE - фото 4
Блендер погружной GALAXY LINE GL2144 WHITE - фото 5
Блендер погружной GALAXY LINE GL2144 WHITE - фото 6
Блендер погружной GALAXY LINE GL2144 WHITE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.7
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
17000
  • Блендер погружной GALAXY LINE GL2144 WHITE - фото 1
  • Блендер погружной GALAXY LINE GL2144 WHITE - фото 2
  • Блендер погружной GALAXY LINE GL2144 WHITE - фото 3
  • Блендер погружной GALAXY LINE GL2144 WHITE - фото 4
  • Блендер погружной GALAXY LINE GL2144 WHITE - фото 5
  • Блендер погружной GALAXY LINE GL2144 WHITE - фото 6
  • Блендер погружной GALAXY LINE GL2144 WHITE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737427
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Характеристики

Бренд
Galaxy
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик/металл
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
моторный блок, документация, книга рецептов, крышка для мерного стакана, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, упаковка
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.7
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
17000
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Блендер погружной GALAXY LINE GL2144 WHITE

Блендер погружной GALAXY LINE GL 2144 (гл2144л) – универсальный прибор, предназначенный для взбивания, измельчения и смешивания ингредиентов. Он имеет стильный эргономичный дизайн и максимальную мощность 1000 Вт. Данный электроприбор комплектуется мерным стаканом, насадкой-венчиком, насадкой-блендером. Насадка-блендер поможет измельчить твердые продукты, приготовить суп-пюре и соус. Насадка-венчик подходит для взбивания сливок, яичных белков, кремов, приготовления десертов. DC-мотор постоянного тока обеспечивает практически бесшумную работу и долгий срок службы прибора. Мерный стакан объемом 700 мл удобен как для измерения объема жидкостей и сыпучих продуктов, так и для взбивания в нем кремов, муссов, соусов, жидкого теста и др. Низкая скорость рекомендована для смешивания жидких продуктов. Высокая – для совместной обработки жидких и твердых продуктов, либо для измельчения только твердых. В комплекте с блендером идет книга рецептов, с помощью которой Вы откроете для себя новые блюда и потрясающие рецепты.

Отзывы о товаре Блендер погружной GALAXY LINE GL2144 WHITE




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Характеристики
Бренд
Galaxy
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик/металл
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
моторный блок, документация, книга рецептов, крышка для мерного стакана, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, упаковка
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.7
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
17000
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер погружной GALAXY LINE GL 2144 (гл2144л) – универсальный прибор, предназначенный для взбивания, измельчения и смешивания ингредиентов. Он имеет стильный эргономичный дизайн и максимальную мощность 1000 Вт. Данный электроприбор комплектуется мерным стаканом, насадкой-венчиком, насадкой-блендером. Насадка-блендер поможет измельчить твердые продукты, приготовить суп-пюре и соус. Насадка-венчик подходит для взбивания сливок, яичных белков, кремов, приготовления десертов. DC-мотор постоянного тока обеспечивает практически бесшумную работу и долгий срок службы прибора. Мерный стакан объемом 700 мл удобен как для измерения объема жидкостей и сыпучих продуктов, так и для взбивания в нем кремов, муссов, соусов, жидкого теста и др. Низкая скорость рекомендована для смешивания жидких продуктов. Высокая – для совместной обработки жидких и твердых продуктов, либо для измельчения только твердых. В комплекте с блендером идет книга рецептов, с помощью которой Вы откроете для себя новые блюда и потрясающие рецепты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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