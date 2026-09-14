Блендер погружной SCARLETT SC-HB42K09 BLACK
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Вакуумная функция
да
Количество скоростей / режимов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737433
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер
Цвет
черный
Вакуумная функция
да
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.13
Описание товара Блендер погружной SCARLETT SC-HB42K09 BLACK
Погружной блендер Scarlett в стильном чёрном цвете создаёт новые возможности на вашей кухне. Мощный мотор в 800 Вт с двумя скоростями легко справится даже с твёрдыми ингредиентами — идеально для смузи, супов-пюре и домашних соусов. Прочные ножи из нержавеющей стали обеспечивают долговечность и быструю работу. В комплекте две насадки, а чаша измельчителя выполнена из лёгкого пластика. Блендер не занимает много места, весит всего 1,7 кг, а сетевой шнур длиной 1,1 м дарит свободу действий. Особая вакуумная функция поможет сохранить свежесть продуктов — удобно для заготовок и здорового питания.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер
Цвет
черный
Вакуумная функция
да
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Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Погружной блендер Scarlett в стильном чёрном цвете создаёт новые возможности на вашей кухне. Мощный мотор в 800 Вт с двумя скоростями легко справится даже с твёрдыми ингредиентами — идеально для смузи, супов-пюре и домашних соусов. Прочные ножи из нержавеющей стали обеспечивают долговечность и быструю работу. В комплекте две насадки, а чаша измельчителя выполнена из лёгкого пластика. Блендер не занимает много места, весит всего 1,7 кг, а сетевой шнур длиной 1,1 м дарит свободу действий. Особая вакуумная функция поможет сохранить свежесть продуктов — удобно для заготовок и здорового питания.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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