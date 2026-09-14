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Блендер погружной SCARLETT SC-HB42K09 BLACK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной SCARLETT SC-HB42K09 BLACK

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Блендер погружной SCARLETT SC-HB42K09 BLACK - фото 1
Блендер погружной SCARLETT SC-HB42K09 BLACK - фото 2
Блендер погружной SCARLETT SC-HB42K09 BLACK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Вакуумная функция
да
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной SCARLETT SC-HB42K09 BLACK - фото 1
  • Блендер погружной SCARLETT SC-HB42K09 BLACK - фото 2
  • Блендер погружной SCARLETT SC-HB42K09 BLACK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737433
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер
Цвет
черный
Вакуумная функция
да
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2.13

Описание товара Блендер погружной SCARLETT SC-HB42K09 BLACK

Погружной блендер Scarlett в стильном чёрном цвете создаёт новые возможности на вашей кухне. Мощный мотор в 800 Вт с двумя скоростями легко справится даже с твёрдыми ингредиентами — идеально для смузи, супов-пюре и домашних соусов. Прочные ножи из нержавеющей стали обеспечивают долговечность и быструю работу. В комплекте две насадки, а чаша измельчителя выполнена из лёгкого пластика. Блендер не занимает много места, весит всего 1,7 кг, а сетевой шнур длиной 1,1 м дарит свободу действий. Особая вакуумная функция поможет сохранить свежесть продуктов — удобно для заготовок и здорового питания.

Отзывы о товаре Блендер погружной SCARLETT SC-HB42K09 BLACK




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер
Цвет
черный
Вакуумная функция
да
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Scarlett в стильном чёрном цвете создаёт новые возможности на вашей кухне. Мощный мотор в 800 Вт с двумя скоростями легко справится даже с твёрдыми ингредиентами — идеально для смузи, супов-пюре и домашних соусов. Прочные ножи из нержавеющей стали обеспечивают долговечность и быструю работу. В комплекте две насадки, а чаша измельчителя выполнена из лёгкого пластика. Блендер не занимает много места, весит всего 1,7 кг, а сетевой шнур длиной 1,1 м дарит свободу действий. Особая вакуумная функция поможет сохранить свежесть продуктов — удобно для заготовок и здорового питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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