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Блендер погружной Scarlett SC-HB42M35 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Scarlett SC-HB42M35 черный

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Блендер погружной Scarlett SC-HB42M35 черный - фото 1
Блендер погружной Scarlett SC-HB42M35 черный - фото 2
Блендер погружной Scarlett SC-HB42M35 черный - фото 3
Блендер погружной Scarlett SC-HB42M35 черный - фото 4
Блендер погружной Scarlett SC-HB42M35 черный - фото 5
Блендер погружной Scarlett SC-HB42M35 черный - фото 6
Блендер погружной Scarlett SC-HB42M35 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1600
Количество насадок в комплекте
4
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.9
Количество скоростей / режимов
4
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42M35 черный - фото 1
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42M35 черный - фото 2
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42M35 черный - фото 3
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42M35 черный - фото 4
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42M35 черный - фото 5
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42M35 черный - фото 6
  • Блендер погружной Scarlett SC-HB42M35 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739945
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
документация, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, насадка для пюре
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.9
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
импульсный режим, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х17
Вес, кг.
1.87

Описание товара Блендер погружной Scarlett SC-HB42M35 черный

Погружной блендер Scarlett — мощный помощник на вашей кухне! Его высокая мощность 1600 Вт справится с любыми задачами: от приготовления смузи до измельчения овощей. Лёгкий корпус весит всего 1,2 кг, что удобно для ежедневного использования. Удобный сетевой шнур длиной 1,1 м даёт свободу движения во время готовки. Четыре насадки и четыре скорости позволяют выбрать оптимальный режим для каждого блюда. Прочный нож из нержавеющей стали быстро и качественно справится даже с твёрдыми продуктами. Просторный измельчитель объёмом 0,9 л и практичный кувшин на 0,6 л идеально подходят как для небольших порций, так и для семейных ужинов. Пластиковая чаша лёгкая и удобная в использовании. Современный чёрный цвет придаёт стиль любой кухне.

Отзывы о товаре Блендер погружной Scarlett SC-HB42M35 черный




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
документация, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, насадка для пюре
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.9
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
импульсный режим, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Scarlett — мощный помощник на вашей кухне! Его высокая мощность 1600 Вт справится с любыми задачами: от приготовления смузи до измельчения овощей. Лёгкий корпус весит всего 1,2 кг, что удобно для ежедневного использования. Удобный сетевой шнур длиной 1,1 м даёт свободу движения во время готовки. Четыре насадки и четыре скорости позволяют выбрать оптимальный режим для каждого блюда. Прочный нож из нержавеющей стали быстро и качественно справится даже с твёрдыми продуктами. Просторный измельчитель объёмом 0,9 л и практичный кувшин на 0,6 л идеально подходят как для небольших порций, так и для семейных ужинов. Пластиковая чаша лёгкая и удобная в использовании. Современный чёрный цвет придаёт стиль любой кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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