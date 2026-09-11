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Блендер погружной Kitfort КТ-3039-1 бело-фиолетовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Kitfort КТ-3039-1 бело-фиолетовый

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Блендер погружной Kitfort КТ-3039-1 бело-фиолетовый - фото 1
Блендер погружной Kitfort КТ-3039-1 бело-фиолетовый - фото 2
Блендер погружной Kitfort КТ-3039-1 бело-фиолетовый - фото 3
Блендер погружной Kitfort КТ-3039-1 бело-фиолетовый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3039-1 бело-фиолетовый - фото 1
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3039-1 бело-фиолетовый - фото 2
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3039-1 бело-фиолетовый - фото 3
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3039-1 бело-фиолетовый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494025
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Размеры в упаковке, см
22х21х14
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блендер погружной Kitfort КТ-3039-1 бело-фиолетовый

Kitfort КТ-3039-1 – простой и надёжный в эксплуатации стационарный блендер. Одна универсальная скорость позволяет не только тщательно перемешивать ингредиенты молочного коктейля, но и измельчать в однородную массу овощи и фрукты.

Отзывы о товаре Блендер погружной Kitfort КТ-3039-1 бело-фиолетовый




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Описание
Kitfort КТ-3039-1 – простой и надёжный в эксплуатации стационарный блендер. Одна универсальная скорость позволяет не только тщательно перемешивать ингредиенты молочного коктейля, но и измельчать в однородную массу овощи и фрукты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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