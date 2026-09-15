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Блендер Vitek VT-8530 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер Vitek VT-8530

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Блендер Vitek VT-8530 - фото 1
Блендер Vitek VT-8530 - фото 2
Блендер Vitek VT-8530 - фото 3
Блендер Vitek VT-8530 - фото 4
Блендер Vitek VT-8530 - фото 5
Блендер Vitek VT-8530 - фото 6
Блендер Vitek VT-8530 - фото 7
Блендер Vitek VT-8530 - фото 8
Блендер Vitek VT-8530 - фото 9
Блендер Vitek VT-8530 - фото 10
Блендер Vitek VT-8530 - фото 11
Блендер Vitek VT-8530 - фото 12
Блендер Vitek VT-8530 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер Vitek VT-8530 - фото 1
  • Блендер Vitek VT-8530 - фото 2
  • Блендер Vitek VT-8530 - фото 3
  • Блендер Vitek VT-8530 - фото 4
  • Блендер Vitek VT-8530 - фото 5
  • Блендер Vitek VT-8530 - фото 6
  • Блендер Vitek VT-8530 - фото 7
  • Блендер Vitek VT-8530 - фото 8
  • Блендер Vitek VT-8530 - фото 9
  • Блендер Vitek VT-8530 - фото 10
  • Блендер Vitek VT-8530 - фото 11
  • Блендер Vitek VT-8530 - фото 12
  • Блендер Vitek VT-8530 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 499856
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блендер Vitek VT-8530
1 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Венчик-взбиватель; Измельчитель
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х18х16
Вес, кг.
1.22

Описание товара Блендер Vitek VT-8530

Погружной, мощность 1000 Вт, количество скоростей 2, объем измельчителя 0.5 л, объем чаши 0.8 л, материал чаши пластик, в комплекте: измельчитель, венчик-взбиватель.

Отзывы о товаре Блендер Vitek VT-8530




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Венчик-взбиватель; Измельчитель
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.8
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной, мощность 1000 Вт, количество скоростей 2, объем измельчителя 0.5 л, объем чаши 0.8 л, материал чаши пластик, в комплекте: измельчитель, венчик-взбиватель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер Vitek VT-8530 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1810 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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