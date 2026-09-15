Блендер Vitek VT-8530
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб.
В наличии
Код товара: 499856
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Венчик-взбиватель; Измельчитель
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х18х16
Вес, кг.
1.22
Описание товара Блендер Vitek VT-8530
Погружной, мощность 1000 Вт, количество скоростей 2, объем измельчителя 0.5 л, объем чаши 0.8 л, материал чаши пластик, в комплекте: измельчитель, венчик-взбиватель.
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Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
Венчик-взбиватель; Измельчитель
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.8
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Погружной, мощность 1000 Вт, количество скоростей 2, объем измельчителя 0.5 л, объем чаши 0.8 л, материал чаши пластик, в комплекте: измельчитель, венчик-взбиватель.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Блендер Vitek VT-8530 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1810 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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