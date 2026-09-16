Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый, серый
Количество скоростей / режимов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737435
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Описание товара Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE
Блендер погружной Zelmer ZHB4561S WHITE серый оснащен мотором мощностью 800 Вт. Он позволяет измельчать мясо, орехи, фрукты и овощи, готовить супы-пюре, смешивать продукты для соусов и коктейлей. Эргономичная ручка блендера удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании.
В комплект входит насадка-блендер из нержавеющей стали для измельчения и смешивания продуктов. Мерный стакан объемом 600 мл позволяет точно отмерять ингредиенты. Управление осуществляется двумя кнопками, переключающими скорости работы. Турборежим дает импульс максимальной мощности для измельчения твердых продуктов. Корпус блендера погружного Zelmer ZHB4561S WHITE выполнен из пластика, поэтому устройство весит меньше 1 килограмма. Погружная часть изготовлена из нержавеющей стали. Блендер работает от электрической сети.
Блендер погружной Zelmer ZHB4561S WHITE серый оснащен мотором мощностью 800 Вт. Он позволяет измельчать мясо, орехи, фрукты и овощи, готовить супы-пюре, смешивать продукты для соусов и коктейлей. Эргономичная ручка блендера удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании.
В комплект входит насадка-блендер из нержавеющей стали для измельчения и смешивания продуктов. Мерный стакан объемом 600 мл позволяет точно отмерять ингредиенты. Управление осуществляется двумя кнопками, переключающими скорости работы. Турборежим дает импульс максимальной мощности для измельчения твердых продуктов. Корпус блендера погружного Zelmer ZHB4561S WHITE выполнен из пластика, поэтому устройство весит меньше 1 килограмма. Погружная часть изготовлена из нержавеющей стали. Блендер работает от электрической сети.
Блендер погружной ZELMER ZHB4561S WHITE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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