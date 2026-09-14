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Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME

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Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME - фото 1
Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME - фото 2
Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME - фото 3
Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME - фото 4
Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME - фото 5
Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME - фото 6
Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME - фото 7
Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME - фото 8
Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME - фото 9
Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
белый, лайм
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME - фото 1
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME - фото 2
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME - фото 3
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME - фото 4
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME - фото 5
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME - фото 6
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME - фото 7
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME - фото 8
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME - фото 9
  • Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737434
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Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
моторный блок, документация, мерный стакан, насадка-блендер, упаковка
Цвет
белый, лайм
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
турборежим
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME

Блендер погружной Zelmer ZHB4561L зеленый выполнен в корпусе из легкого пластика, поэтому он весит меньше 1 килограмма. Погружная часть из нержавеющей стали отсоединяется. Ее можно мыть под струей воды из крана. Блендер работает от сети. Шнур длиной 1.2 обеспечивает свободу перемещения по кухне. Блендер погружной Zelmer ZHB4561L зеленый оснащен двигателем мощностью 800 Вт, что обеспечивает достаточную производительность для приготовления супов-пюре, смузи, соусов и измельчения различных продуктов. В комплект входит мерный стакан объемом 600 мл со шкалой. Управление блендером осуществляется двумя кнопками: одна активирует работу на основной скорости, вторая включает турборежим для кратковременного повышения мощности – это удобно при измельчении твердых продуктов или колки льда.

Отзывы о товаре Блендер погружной ZELMER ZHB4561L WHITE/LIME




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Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
моторный блок, документация, мерный стакан, насадка-блендер, упаковка
Цвет
белый, лайм
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
турборежим
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер погружной Zelmer ZHB4561L зеленый выполнен в корпусе из легкого пластика, поэтому он весит меньше 1 килограмма. Погружная часть из нержавеющей стали отсоединяется. Ее можно мыть под струей воды из крана. Блендер работает от сети. Шнур длиной 1.2 обеспечивает свободу перемещения по кухне. Блендер погружной Zelmer ZHB4561L зеленый оснащен двигателем мощностью 800 Вт, что обеспечивает достаточную производительность для приготовления супов-пюре, смузи, соусов и измельчения различных продуктов. В комплект входит мерный стакан объемом 600 мл со шкалой. Управление блендером осуществляется двумя кнопками: одна активирует работу на основной скорости, вторая включает турборежим для кратковременного повышения мощности – это удобно при измельчении твердых продуктов или колки льда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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