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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
950
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.6
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622152
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Блендер Xiaomi Smart Blender EU BHR5960EU оснащен 9 режимами работы, которые позволяют смешивать на разных скоростях как мягкие, так и твердые ингредиенты. Механическое управление. Для выбора режима работы достаточно повернуть ручку на корпусе блендера. Ручка также выполняет функцию дисплея. А благодаря сенсорным клавишам можно выставить расписание или отменить выбранный режим. 8 лезвий из нержавеющей стали. Толстые, острые, зазубренные лезвия из нержавеющей стали позволяют измельчать под разными углами и с легкостью смешивать даже самые твердые ингредиенты. Вместимость. В чашу блендера помещается до 1200 мл горячих напитков и до 1600 мл холодных напитков за один раз. С легкостью готовьте полезные смузи, свежевыжатый сок и дробленый лед. Двигатель высокой мощности. Мощный двигатель обеспечивает дополнительный крутящий момент для тщательного смешивания. Стабильная скорость вращения. Двигатель с переменной частотой оснащен датчиком Холла для контроля скорости в режиме реального времени, а мощность может автоматически регулироваться в зависимости от нагрузки, чтобы предотвратить замедление при высокой нагрузке и обеспечить надежное смешивание. Приложение Mi Home/Xiaomi Home. Подключитесь к приложению Mi Home/Xiaomi Home, чтобы запланировать приготовление с отсрочкой до 12 часов или начать приготовление любимых блюд и напитков удаленно или отправить рецепты из облака.
Блендер Xiaomi Smart Blender EU BHR5960EU оснащен 9 режимами работы, которые позволяют смешивать на разных скоростях как мягкие, так и твердые ингредиенты. Механическое управление. Для выбора режима работы достаточно повернуть ручку на корпусе блендера. Ручка также выполняет функцию дисплея. А благодаря сенсорным клавишам можно выставить расписание или отменить выбранный режим. 8 лезвий из нержавеющей стали. Толстые, острые, зазубренные лезвия из нержавеющей стали позволяют измельчать под разными углами и с легкостью смешивать даже самые твердые ингредиенты. Вместимость. В чашу блендера помещается до 1200 мл горячих напитков и до 1600 мл холодных напитков за один раз. С легкостью готовьте полезные смузи, свежевыжатый сок и дробленый лед. Двигатель высокой мощности. Мощный двигатель обеспечивает дополнительный крутящий момент для тщательного смешивания. Стабильная скорость вращения. Двигатель с переменной частотой оснащен датчиком Холла для контроля скорости в режиме реального времени, а мощность может автоматически регулироваться в зависимости от нагрузки, чтобы предотвратить замедление при высокой нагрузке и обеспечить надежное смешивание. Приложение Mi Home/Xiaomi Home. Подключитесь к приложению Mi Home/Xiaomi Home, чтобы запланировать приготовление с отсрочкой до 12 часов или начать приготовление любимых блюд и напитков удаленно или отправить рецепты из облака.
Блендер Xiaomi Smart Blender - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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