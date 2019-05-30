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Мотопомпа бензиновая Huter MPD-80

(1)
Артикул: 35641
Мотопомпа Huter MPD-80
17 140 руб. 
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+ 278 КэтКоинов
Артикул: 35641
В наличии
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БрендHuter
Тип товараМотопомпа бензиновая
Тип двигателябензиновый
Объём двигателя, см3208
Объём топливного бака, л3.6
Мощность двигателя7 л. с.
Производительность900 л/мин.
Длина, см59
Ширина, см46
Высота, см45
Вес, кг30
Мотопомпа Huter MPD 80 предназначена для откачивания загрязненной жидкости. Мощность установленного двигателя - 7.0 л.с. Металлическая рамная конструкция защищает механизм от возможных повреждений, а также гарантирует устойчивость на любой поверхности. Топливный бак вместимостью 3.6 л способствует продолжительной работе без перерывов на дозаправку.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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30.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Сборка
Топливный бак вместимостью 3.6 л способствует продолжительной работе без перерывов на дозаправку.!!!

Самовывоз невозможен
Мотопомпа бензиновая Huter MPD-80 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 17140 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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