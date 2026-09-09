Мотопомпа Huter MP-80
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Характеристики
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230682
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х35х35
Вес, кг.
45
Описание товара Мотопомпа Huter MP-80
Мотопомпа Huter MP-80 70/11/7 применяется для перекачивания чистой воды из различных источников. Топливный бак большой емкостью гарантирует продолжительную работу мотопомпы без остановки для заправки. Долгий срок службы. Металлическая рама надежно защищает элементы агрегата от повреждений и обеспечивает простоту переноса. Надежность. Ручной стартер позволяет завести двигатель при любых условиях.
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Мотопомпа Huter MP-80 70/11/7 применяется для перекачивания чистой воды из различных источников. Топливный бак большой емкостью гарантирует продолжительную работу мотопомпы без остановки для заправки. Долгий срок службы. Металлическая рама надежно защищает элементы агрегата от повреждений и обеспечивает простоту переноса. Надежность. Ручной стартер позволяет завести двигатель при любых условиях.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
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