Top.Mail.Ru
Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510 - фото 1
Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510 - фото 2
Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510 - фото 3
Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510 - фото 4
Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510 - фото 5
Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510 - фото 6
Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510 - фото 7
Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
  • Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510 - фото 1
  • Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510 - фото 2
  • Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510 - фото 3
  • Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510 - фото 4
  • Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510 - фото 5
  • Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510 - фото 6
  • Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510 - фото 7
  • Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
8 650 руб.  9 049 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 182118
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Размеры в упаковке, см
38х38х30
Вес, кг.
18

Описание товара Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510

Бензиновая мотопомпа PATRIOT MP 1010 ST - универсальный многофункциональный агрегат, который используется для перекачивания большого объема воды: колодезное орошение, осушение затопленных подвалов, заполнение цистерн. Работа помпы не зависит от электрической сети. Диаметр входного и выходного отверстия - 1 дюйм. Помпа имеет малый вес, а благодаря металлической раме облегчено ее перемещение с места на место.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства

Отзывы о товаре Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Описание
Бензиновая мотопомпа PATRIOT MP 1010 ST - универсальный многофункциональный агрегат, который используется для перекачивания большого объема воды: колодезное орошение, осушение затопленных подвалов, заполнение цистерн. Работа помпы не зависит от электрической сети. Диаметр входного и выходного отверстия - 1 дюйм. Помпа имеет малый вес, а благодаря металлической раме облегчено ее перемещение с места на место.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотопомпа Patriot MP 1010 ST 335101510 - стоимость товара 8650 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...