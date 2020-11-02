8(863)209-88-53
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Фотоаппараты и видеокамеры Объективы Tamron Объектив Tamron SP AF 28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Nikon F

Объектив Tamron SP AF 28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Nikon F

Артикул: 2084
Объектив Tamron SP AF 28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Nikon F
33 202 руб. 
Купить
+ 80 КэтКоинов
Артикул: 2084
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год, 5 лет при регистрации на www.tamron5.ru
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендTamron
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетNikon F
Внутренняя фокусировкаесть
Диаметр фильтра67 мм
Тип объективастандартный
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/2.80
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/2.80
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм75
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм28
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепеременное
Вес, кг0.51

Объектив Tamron SP AF 28-75mm F 2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Nikon F - стандартный зум-объектив разработан для работы как с неполнокадровыми, так и с полнокадровыми цифровыми зеркальными камерами, а также подходит для пленочных фотоаппаратов. Эта модель объектива подойдет для любых жанровых предпочтений фотосъемки от пейзажей до портретов, обеспечивая удовлетворительные результаты съемки крупным планом.

Особенности:
  • Светосильный с 2.7-кратным зумом объектив Tamron SP AF 28-75mm F 2.8 XR Di LD Aspherical (IF) позволяет получить светосилу на уровне F/2.8 по всему диапазону фокусных расстояний 28-75 мм;
  • Оптическая схема включает 16 элементов в 14 группах.
  • Применение комбинаций элементов XR, LD и асферических линз в оптической системе объектива уменьшает аберрации;
  • Оснащен системой внутренней фокусировки;
  • Компактный корпус делающий объектив маленьким и легким;
  • Минимальная дистанция фокусировки составляет 0,33 м;
  • Производится с байонетом Nikon F.
Комплектация:
  • Объектив Tamron SP AF 28-75mm F 2.8 XR Di LD Aspherical (IF);
  • Бленда в форме цветка;
  • Руководство по эксплуатации
  • .
Гарантия производителя 5 лет.

Обратите внимание: на нашем сайте вы также можете купить поляризационные фильтры и светофильтры для объективов других типов.



Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для видеокамер, Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для видеосъемки, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Беззеркальные фотоаппараты, Видеокамеры, Зеркальные фотоаппараты, Компактные фотоаппараты, Моментальные фотоаппараты, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Фотопринтеры компактные, Цифровые фоторамки, Чехлы для фотоаппаратов, Штативы и моноподы, Экшн-камеры.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Объектив Tamron SP AF 28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Nikon F - купить по цене 33202 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Ростове-на-Дону

8 (863) 209-88-53

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...