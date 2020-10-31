Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(383)207-84-47
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телескоп Celestron PowerSeeker 50 AZ

Артикул: 65940
  • Телескоп Celestron PowerSeeker 50 AZ - фото 1
  • Телескоп Celestron PowerSeeker 50 AZ - фото 2
  • Телескоп Celestron PowerSeeker 50 AZ - фото 3
Телескоп Celestron PowerSeeker 50 AZ - фото 1
Телескоп Celestron PowerSeeker 50 AZ - фото 2
Телескоп Celestron PowerSeeker 50 AZ - фото 3
4 993 руб. 
Купить
+ 61 КэтКоинов
Артикул: 65940
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендCelestron
Тип товараТелескопы
Тип телескопарефрактор
Оптическая схемаахромат
Диаметр объектива50 мм
Фокусное расстояние объектива600 мм
Максимальное увеличение118x
Установканапольная
Монтировкаазимутальная
Материал штативаалюминий
Вес, кг1.64
Телескоп Celestron PowerSeeker 50 AZ: Оптическая схема - ахроматический рефрактор. Полностью просветленная стеклянная оптика. Диаметр объектива - 50 мм (фокусное расстояние 600 мм, относительное отверстие 1:12). 3 окуляра, дающие увеличения 30, 50 и 150 крат. 3-кратная линза Барлоу, дающая увеличения 90, 150 и 450 крат.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Телескоп Celestron PowerSeeker 50 AZ – стоимость товара 4993 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...