Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
102
Максимальное увеличение (X)
204 крат
Фокусное расстояние объектива
1300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 383458
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
102
Максимальное увеличение (X)
204 крат
Фокусное расстояние объектива
1300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х36х23
Вес, кг.
9.2
Описание товара Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1
Зеркально-линзовый телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 – это компактные размеры, малый вес и отличные оптические возможности для визуальных наблюдений и начальной астрофотографии. С этим телескопом удобно путешествовать и ездить на загородные астрофесты, при этом он способен показать космос во всем его многообразии. По своим возможностям телескоп универсален – хорошо показывает и ближний, и дальний космос, также его можно использовать как мощную зрительную трубу для наблюдений за наземными объектами.
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Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
зеркально-линзовый
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
102
Максимальное увеличение (X)
204 крат
Фокусное расстояние объектива
1300
Страна производитель
Китай
Зеркально-линзовый телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 – это компактные размеры, малый вес и отличные оптические возможности для визуальных наблюдений и начальной астрофотографии. С этим телескопом удобно путешествовать и ездить на загородные астрофесты, при этом он способен показать космос во всем его многообразии. По своим возможностям телескоп универсален – хорошо показывает и ближний, и дальний космос, также его можно использовать как мощную зрительную трубу для наблюдений за наземными объектами.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Sky-Watcher MAK102/1300 StarQuest EQ1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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