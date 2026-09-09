Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор
Телескоп-рефрактор Veber PolarStar II 700/80AZ – телескоп-рефрактор в металлическом корпусе с фокусным расстоянием 700 мм, диаметром объектива 80 мм, двумя окулярами PL20 и PL10 с посадочным диаметром 1,25 дюйма и угловой призмой Шмидта. Телескопический штатив-тренога из анодированного алюминия с азимутальной монтировкой типа «Vixen» позволяет использовать телескоп для мобильных наблюдений за астрономическими и наземными объектами. Качество исполнения оптики и монтировки: телескоп предназначен для продвинутых любителей астрономии. Основные характеристики: Ахроматический объектив диаметром 80 мм. Окуляры Plossl с увеличением 35х и 70х с просветленной оптикой FMC. Телескопический штатив-тренога 30–120 см. Азимутальная монтировка типа «Vixen». Держатель для смартфона. Искатель. Сумка в комплекте. Комплектация: труба телескопа Veber PolarStar II 700/80AZ, окуляр Pl10, окуляр Pl20, призма угловая 1,25“, искатель, кронштейн для искателя, держатель для смартфона до 80 мм, штатив-тренога, сумка-переноска, руководство по эксплуатации и гарантийный талон.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Отзывы о товаре Телескоп Veber PolarStar II 700/80AZ рефрактор