Телескоп Sky-Watcher Star Discovery P150 SynScan GOTO
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
150
Максимальное увеличение (X)
300 мм
Оптическая схема
Ньютона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
143 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 383452
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Материал штатива
стальная
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
150
Максимальное увеличение (X)
300 мм
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х49х45
Вес, кг.
16.3
Описание товара Телескоп Sky-Watcher Star Discovery P150 SynScan GOTO
Телескоп Sky-Watcher Star Discovery P150 SynScan GOTO – это рефлектор Ньютона, установленный на компьютеризированную монтировку. Им можно управлять при помощи смартфона или планшета, используя сеть Wi-Fi. Команды телескопу отдаются из скачиваемого приложения «SynScan», в память которого загружены координаты 10 000 астрономических объектов. Все их телескоп умеет самостоятельно находить на небе.
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Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Материал штатива
стальная
Монтировка
азимутальная
Диаметр объектива
150
Максимальное увеличение (X)
300 мм
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
750
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Страна производитель
Китай
Телескоп Sky-Watcher Star Discovery P150 SynScan GOTO – это рефлектор Ньютона, установленный на компьютеризированную монтировку. Им можно управлять при помощи смартфона или планшета, используя сеть Wi-Fi. Команды телескопу отдаются из скачиваемого приложения «SynScan», в память которого загружены координаты 10 000 астрономических объектов. Все их телескоп умеет самостоятельно находить на небе.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Sky-Watcher Star Discovery P150 SynScan GOTO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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