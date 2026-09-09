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Телескоп Sky-Watcher BK P150750EQ3-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телескоп Sky-Watcher BK P150750EQ3-2

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Телескоп Sky-Watcher BK P150750EQ3-2 - фото 1
Телескоп Sky-Watcher BK P150750EQ3-2 - фото 2
Телескоп Sky-Watcher BK P150750EQ3-2 - фото 3
Телескоп Sky-Watcher BK P150750EQ3-2 - фото 4
Телескоп Sky-Watcher BK P150750EQ3-2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
150
Максимальное увеличение (X)
300x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
750
  • Телескоп Sky-Watcher BK P150750EQ3-2 - фото 1
  • Телескоп Sky-Watcher BK P150750EQ3-2 - фото 2
  • Телескоп Sky-Watcher BK P150750EQ3-2 - фото 3
  • Телескоп Sky-Watcher BK P150750EQ3-2 - фото 4
  • Телескоп Sky-Watcher BK P150750EQ3-2 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
129 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 281389
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
150
Максимальное увеличение (X)
300x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х44х25
Вес, кг.
17

Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK P150750EQ3-2

Короткофокусный рефлектор Ньютона Sky-Watcher BK P150750EQ3-2 прекрасно подходит для изучения дальнего космоса. Телескоп идеален и для визуальных наблюдений, и для астрофотографии. Данная модель достаточно компактна, благодаря чему ее удобно брать с собой для загородных наблюдений.

Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher BK P150750EQ3-2




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
150
Максимальное увеличение (X)
300x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
750
Страна производитель
Китай
Описание
Короткофокусный рефлектор Ньютона Sky-Watcher BK P150750EQ3-2 прекрасно подходит для изучения дальнего космоса. Телескоп идеален и для визуальных наблюдений, и для астрофотографии. Данная модель достаточно компактна, благодаря чему ее удобно брать с собой для загородных наблюдений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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