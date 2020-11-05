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Компания SVEN представила беспроводную колонку PS-330 - еще одного представителя высококлассных портативных акустических систем. Уникальная конструкция позволила разместить в небольшом корпусе два 50мм динамика, два пассивных излучателя и низкочастотный динамик диаметром 90мм. Колонка имеет мощность 30Вт и способна поразить взыскательных слушателей не только глубоким, чистым басом и непревзойденным качеством звука, но и стильным современным дизайном, позволяющим вписать ее в любой интерьер.

Портативная акустика Sven PS-330 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.