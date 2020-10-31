Объектив Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Art Canon EF

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Sigma
|Тип товара
|Объектив
|Адаптирован для видеосъемки
|нет
|Байонет
|Canon EF/EF-S
|Внутренняя фокусировка
|есть
|Диаметр фильтра
|67 мм
|Тип объектива
|широкоугольный
|Ультразвуковой привод
|есть
|Автофокус
|есть
|Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
|f/1.40
|Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
|f/1.40
|Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
|35
|Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
|35
|Стабилизатор изображения
|нет
|Фокусное расстояние
|постоянное
|Вес, кг
|0.665
Широкоугольный объектив Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Canon EF представляет собой инструмент высокого уровня качества, который предназначен для как полноматричных, так и «кропнутых» камер. Его использование позволит обеспечить прекрасный результат в сложных условиях съемки. Данная модель стала первым объективом в новой линейке «Art».
Объектив Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Canon EF предоставляе возможность добиться высочайшего качества изображений, а прилагаемая бленда предотвращает засветку и появление бликов на снимке при съемке в сложных условиях. Объектив можно легко установить на зеркальные фотоаппараты Canon. Использование художественного объектива сделает ваши фотографии по-настоящему уникальными.
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