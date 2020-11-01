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Пила дисковая AEG KS 66-2

Артикул: 92794
Пила дисковая AEG KS 66-2
11 690 руб. 
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+ 226 КэтКоинов
Артикул: 92794
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 949 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAEG
Тип товараПила дисковая
Глубина пропила64 мм
Диаметр диска190 мм 
Диаметр посадочного отверстия30 мм 
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность1600 Вт 
Скорость вращения5800 об/мин 
В кейседа
Пылесборникнет
Электронная защита от перегрузокда
Фиксация шпинделяда
Угол наклона56 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Плавная регулировка скоростиесть
Подключение пылесосаесть
Плавный пускесть
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращенияда
Длина, см44
Ширина, см28
Высота, см23
Вес, кг4.8
Дисковая пила, мощность 1600 Вт, диаметр диска 190 мм, вес 4.8 кг


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Самовывоз невозможен
Пила дисковая AEG KS 66-2 - купить по цене 11690 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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