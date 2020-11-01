Пылесос Metabo AS 20 L (602012000)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Metabo
|Тип товара
|Пылесос строительный
|Влажная очистка
|есть
|Выходные розетки
|нет
|Мощность, Вт
|1200
|Объем бака
|20 л
|Высота, см
|44
|Длина, см
|36
|Ширина, см
|36
|Вес, кг
|6
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