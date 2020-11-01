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ИБП PowerCom VGS-6000 5400W черный IEC320 8*C13+2*C19

Артикул: 55800
ИБП PowerCom VGS-6000 5400W черный IEC320 8*C13+2*C19
137 190 руб. 
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+ 460 КэтКоинов
Артикул: 55800
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPowercom
Тип товараИБП
Вес, кг86
Время работы при полной нагрузке6 мин
Высота, см57
Выходная мощность6000 ВА/5400 Вт
Длина, см59
Защита локальной сетинет
Защита телефонной линиинет
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи10
Максимальная поглощаемая энергия импульса420 Дж
Общее количество выходных разъёмов питания10
ПроизводствоКитай
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
Тип выходных разъемов питанияIEC-320-C19
Тип ИБПс двойным преобразованием
Форма выходного сигналасинусоида
Ширина, см25.5
ИБП PowerCom VGS-6000. Время зарядки - 4 часа. Защита от короткого замыкания. Уровень шума - 60 дБ.


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ИБП PowerCom VGS-6000 5400W черный IEC320 8*C13+2*C19 - по цене 137190 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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