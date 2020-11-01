Малый секач для сучьев Fiskars (126004)

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|Бренд
|Fiskars
|Тип товара
|Сучкорезы
Благодаря полой легкой рукоятке из материала FiberCompTM удобно работать одной рукой.
Покрытие рукоятки из нескользящего материала SoftGripTM обеспечивает безопасность во время рубки.
Усовершенствованная форма лезвия спроектирована для большей эффективности при рубке мелких ветвей, для сбора веток.
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