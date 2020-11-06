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Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro

Артикул: 231395
  • Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro - фото 1
  • Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro - фото 2
  • Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro - фото 3
Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro - фото 1
Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro - фото 2
Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro - фото 3
1 104 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231395
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараНасадка коническая
ФормаКруглая
БайонетGodox 
Размеры, см11
Идеально подходит для подсветки волос, насадка типа «Snoot» для вспышки AD400Pro Flash Head от Godox сужает рассеиваемый луч света до круглого, мягкого светового пятна, который при приближении к объекту становится меньше. Для еще большей управляемости и создания еще меньшего пучка в комплект входит съемная сотовая решетка.


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Самовывоз невозможен
Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1104 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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