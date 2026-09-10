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Соты для софтбокса Lastolite LL LS2952 для Ezybox II Square Switch Large купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соты для софтбокса Lastolite LL LS2952 для Ezybox II Square Switch Large

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Соты для софтбокса Lastolite LL LS2952 для Ezybox II Square Switch Large - фото 1
Соты для софтбокса Lastolite LL LS2952 для Ezybox II Square Switch Large - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
  • Соты для софтбокса Lastolite LL LS2952 для Ezybox II Square Switch Large - фото 1
  • Соты для софтбокса Lastolite LL LS2952 для Ezybox II Square Switch Large - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384478
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадрат
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х57х5
Вес, г.
300

Описание товара Соты для софтбокса Lastolite LL LS2952 для Ezybox II Square Switch Large

Для студийного света, выносных вспышек, Elinchrom Ranger Quadra. Включают универсальное крепление. Для направленного рассеянного света закрепите эти тканевые соты на вашем софтбоксе Ezybox II Square L (LL LS2712) или Ezybox II Switch L (LL LS2730), когда второй используется в квадратной форме.

Отзывы о товаре Соты для софтбокса Lastolite LL LS2952 для Ezybox II Square Switch Large




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадрат
Страна производитель
Китай
Описание
Для студийного света, выносных вспышек, Elinchrom Ranger Quadra. Включают универсальное крепление. Для направленного рассеянного света закрепите эти тканевые соты на вашем софтбоксе Ezybox II Square L (LL LS2712) или Ezybox II Switch L (LL LS2730), когда второй используется в квадратной форме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соты для софтбокса Lastolite LL LS2952 для Ezybox II Square Switch Large - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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