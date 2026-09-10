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Соты для стрипбокса Lastolite LL RS0962 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соты для стрипбокса Lastolite LL RS0962

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Соты для стрипбокса Lastolite LL RS0962
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384484
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Софтбоксы
Форма
квадрат
Габаритные размеры, см
60х90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х57х5
Вес, кг.
1

Описание товара Соты для стрипбокса Lastolite LL RS0962

Сотовая решетка для стрипбокса Lastolite LL RS0962 . Устанавливается на передний край стрипбокса.

Отзывы о товаре Соты для стрипбокса Lastolite LL RS0962




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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Софтбоксы
Форма
квадрат
Габаритные размеры, см
60х90
Страна производитель
Китай
Описание
Сотовая решетка для стрипбокса Lastolite LL RS0962 . Устанавливается на передний край стрипбокса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Соты для стрипбокса Lastolite LL RS0962 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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