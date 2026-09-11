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Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 505644
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Описание товара Софтбокс Godox QR-P120 параболический быстроскладной
Быстроскладной / быстрораскладной параболический 16-спицевый софтбокс с диаметром описывающей окружности 120 см и глубиной 70 см. Может использоваться совместно с импульсными вспышками и светодиодными осветителями с байонетом Bowens, чтобы формировать мягкий равномерный световой поток с четким ровным краем светового пятна. Такое освещение придает объем и детализацию объекту съемки, а почти круглая форма насадки создает красивый круглый блик в глазах или на блестящей поверхности. Благодаря своей конструкции, Godox QR-P подойдёт фотографам и видеографам, часто работающим на выезде или в небольших студиях, где нет возможности хранить громоздкое оборудование.
Быстроскладной / быстрораскладной параболический 16-спицевый софтбокс с диаметром описывающей окружности 120 см и глубиной 70 см. Может использоваться совместно с импульсными вспышками и светодиодными осветителями с байонетом Bowens, чтобы формировать мягкий равномерный световой поток с четким ровным краем светового пятна. Такое освещение придает объем и детализацию объекту съемки, а почти круглая форма насадки создает красивый круглый блик в глазах или на блестящей поверхности. Благодаря своей конструкции, Godox QR-P подойдёт фотографам и видеографам, часто работающим на выезде или в небольших студиях, где нет возможности хранить громоздкое оборудование.
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