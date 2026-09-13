Софтбокс Godox Knowled P300RO4 для P300R
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Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Другое крепление
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722544
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
8-угольный
Байонет
Другое крепление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х45х7
Вес, кг.
2.2
Описание товара Софтбокс Godox Knowled P300RO4 для P300R
Октобокс Godox Knowled P300RO4 диаметром 120 см разработан для светодиодной панели P300R. Восьмиугольный софтбокс формирует мягкий, приятный для восприятия свет. При этом, благодаря отражающей серебристой внутренней поверхности, максимально эффективно используется вся мощность осветительного прибора.
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Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
8-угольный
Байонет
Другое крепление
Страна производитель
Китай
Октобокс Godox Knowled P300RO4 диаметром 120 см разработан для светодиодной панели P300R. Восьмиугольный софтбокс формирует мягкий, приятный для восприятия свет. При этом, благодаря отражающей серебристой внутренней поверхности, максимально эффективно используется вся мощность осветительного прибора.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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