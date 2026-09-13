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Софтбокс Godox Knowled P600RS34 для P600R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Софтбокс Godox Knowled P600RS34 для P600R

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Софтбокс Godox Knowled P600RS34 для P600R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Другое крепление
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722547
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
прямоугольный
Байонет
Другое крепление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х7х3
Вес, кг.
1.6

Описание товара Софтбокс Godox Knowled P600RS34 для P600R

Софтбокс Godox Knowled P600RS34 совместим с осветительным прибором P600R и предназначен для создания мягкого и равномерного освещения. Благодаря прямоугольной форме размером 90х120 см, этот софтбокс увеличивает площадь свечения, смягчая светотеневые переходы, что делает его идеальным выбором для предметной, рекламной и художественной съемки. Передняя белая рассеивающая ткань поможет создать мягкий свет и убрать жесткие тени. Софтбокс Godox Knowled P600RS34 изготовлен из полиэстера, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Он является отличным выбором для фотографов и видео- кинопроизводителей, которые ищут универсальный и эффективный инструмент для создания качественного освещения в любых условиях.

Отзывы о товаре Софтбокс Godox Knowled P600RS34 для P600R




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
прямоугольный
Байонет
Другое крепление
Страна производитель
Китай
Описание
Софтбокс Godox Knowled P600RS34 совместим с осветительным прибором P600R и предназначен для создания мягкого и равномерного освещения. Благодаря прямоугольной форме размером 90х120 см, этот софтбокс увеличивает площадь свечения, смягчая светотеневые переходы, что делает его идеальным выбором для предметной, рекламной и художественной съемки. Передняя белая рассеивающая ткань поможет создать мягкий свет и убрать жесткие тени. Софтбокс Godox Knowled P600RS34 изготовлен из полиэстера, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Он является отличным выбором для фотографов и видео- кинопроизводителей, которые ищут универсальный и эффективный инструмент для создания качественного освещения в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Софтбокс Godox Knowled P600RS34 для P600R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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