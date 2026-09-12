Софтбокс Godox Knowled TP-S4A надувной для TP4R
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Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675526
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
прямоугольная
Габаритные размеры, см
120x30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х44х13
Вес, кг.
4.4
Описание товара Софтбокс Godox Knowled TP-S4A надувной для TP4R
Мягкий надувной рассеиватель Air Soft специально разработан для пиксельных светодиодных осветителей Knowled и позволяет значительно смягчить излучаемый свет, увеличив угол рассеяния. В комплект входят тканевые соты и тканевая шторка (бленда), которые помогут контролировать угол освещения и, тем самым, общую контрастность светотеневого рисунка. Две съемные рукоятки с креплениями на липучках облегчают установку и перемещения софтбокса в пределах съемочной площадки. Также имеется воздушный насос для быстрой накачки рассеивателя.
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Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
прямоугольная
Габаритные размеры, см
120x30
Страна производитель
Китай
Мягкий надувной рассеиватель Air Soft специально разработан для пиксельных светодиодных осветителей Knowled и позволяет значительно смягчить излучаемый свет, увеличив угол рассеяния. В комплект входят тканевые соты и тканевая шторка (бленда), которые помогут контролировать угол освещения и, тем самым, общую контрастность светотеневого рисунка. Две съемные рукоятки с креплениями на липучках облегчают установку и перемещения софтбокса в пределах съемочной площадки. Также имеется воздушный насос для быстрой накачки рассеивателя.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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