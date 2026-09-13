Софтбокс Godox Knowled FA400 надувной для F400R
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Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Другое крепление
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722542
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
прямоугольный
Байонет
Другое крепление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х38х12
Вес, кг.
3.1
Описание товара Софтбокс Godox Knowled FA400 надувной для F400R
Надувной софтбокс Godox Knowled F400R создан специально для осветителя Knowled F400R. Он полностью совпадает с осветителем по форме и размеру, при этом не перекрывая и не ограничивая световой поток – отсутствие боковых стенок и высокая светопроницаемость обеспечивают широкий угол рассеивания и точную цветопередачу. Светоформирующая насадка имеет размер 60х120 см и вес 740 г, не утяжеляет осветительную систему, делая комфортнее как использование осветителя, так и его транспортировку. FA400 отлично подходит не только для студийной, но и для выездной съемки.
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Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
прямоугольный
Байонет
Другое крепление
Страна производитель
Китай
Надувной софтбокс Godox Knowled F400R создан специально для осветителя Knowled F400R. Он полностью совпадает с осветителем по форме и размеру, при этом не перекрывая и не ограничивая световой поток – отсутствие боковых стенок и высокая светопроницаемость обеспечивают широкий угол рассеивания и точную цветопередачу. Светоформирующая насадка имеет размер 60х120 см и вес 740 г, не утяжеляет осветительную систему, делая комфортнее как использование осветителя, так и его транспортировку. FA400 отлично подходит не только для студийной, но и для выездной съемки.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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