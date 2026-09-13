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Софтбокс Godox Knowled FA400 надувной для F400R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Софтбокс Godox Knowled FA400 надувной для F400R

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Софтбокс Godox Knowled FA400 надувной для F400R - фото 1
Софтбокс Godox Knowled FA400 надувной для F400R - фото 2
Софтбокс Godox Knowled FA400 надувной для F400R - фото 3
Софтбокс Godox Knowled FA400 надувной для F400R - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Другое крепление
  • Софтбокс Godox Knowled FA400 надувной для F400R - фото 1
  • Софтбокс Godox Knowled FA400 надувной для F400R - фото 2
  • Софтбокс Godox Knowled FA400 надувной для F400R - фото 3
  • Софтбокс Godox Knowled FA400 надувной для F400R - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722542
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
прямоугольный
Байонет
Другое крепление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х38х12
Вес, кг.
3.1

Описание товара Софтбокс Godox Knowled FA400 надувной для F400R

Надувной софтбокс Godox Knowled F400R создан специально для осветителя Knowled F400R. Он полностью совпадает с осветителем по форме и размеру, при этом не перекрывая и не ограничивая световой поток – отсутствие боковых стенок и высокая светопроницаемость обеспечивают широкий угол рассеивания и точную цветопередачу. Светоформирующая насадка имеет размер 60х120 см и вес 740 г, не утяжеляет осветительную систему, делая комфортнее как использование осветителя, так и его транспортировку. FA400 отлично подходит не только для студийной, но и для выездной съемки.

Отзывы о товаре Софтбокс Godox Knowled FA400 надувной для F400R




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
прямоугольный
Байонет
Другое крепление
Страна производитель
Китай
Описание
Надувной софтбокс Godox Knowled F400R создан специально для осветителя Knowled F400R. Он полностью совпадает с осветителем по форме и размеру, при этом не перекрывая и не ограничивая световой поток – отсутствие боковых стенок и высокая светопроницаемость обеспечивают широкий угол рассеивания и точную цветопередачу. Светоформирующая насадка имеет размер 60х120 см и вес 740 г, не утяжеляет осветительную систему, делая комфортнее как использование осветителя, так и его транспортировку. FA400 отлично подходит не только для студийной, но и для выездной съемки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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