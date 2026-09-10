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Софтбокс Lastolite LL LS2731P Ezybox II -Switch XL 44x117см купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Софтбокс Lastolite LL LS2731P Ezybox II -Switch XL 44x117см

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Софтбокс Lastolite LL LS2731P Ezybox II -Switch XL 44x117см - фото 1
Софтбокс Lastolite LL LS2731P Ezybox II -Switch XL 44x117см - фото 2
Софтбокс Lastolite LL LS2731P Ezybox II -Switch XL 44x117см - фото 3
Софтбокс Lastolite LL LS2731P Ezybox II -Switch XL 44x117см - фото 4
Софтбокс Lastolite LL LS2731P Ezybox II -Switch XL 44x117см - фото 5
Софтбокс Lastolite LL LS2731P Ezybox II -Switch XL 44x117см - фото 6
Софтбокс Lastolite LL LS2731P Ezybox II -Switch XL 44x117см - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
  • Софтбокс Lastolite LL LS2731P Ezybox II -Switch XL 44x117см - фото 1
  • Софтбокс Lastolite LL LS2731P Ezybox II -Switch XL 44x117см - фото 2
  • Софтбокс Lastolite LL LS2731P Ezybox II -Switch XL 44x117см - фото 3
  • Софтбокс Lastolite LL LS2731P Ezybox II -Switch XL 44x117см - фото 4
  • Софтбокс Lastolite LL LS2731P Ezybox II -Switch XL 44x117см - фото 5
  • Софтбокс Lastolite LL LS2731P Ezybox II -Switch XL 44x117см - фото 6
  • Софтбокс Lastolite LL LS2731P Ezybox II -Switch XL 44x117см - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384489
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Софтбокс
Форма
трансформируемая
Габаритные размеры, см
44х117, 90х117
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х3
Вес, кг.
1

Описание товара Софтбокс Lastolite LL LS2731P Ezybox II -Switch XL 44x117см

Трансформируемый софтбокс. Размеры 44 х 117 см, максимальный размер 90 х 117 см. На двух боковых панелях установлены молнии, с помощью которых можно быстро изменить размер софтбокса. На стойку устанавливается с помощью кронштейна 2701, на оборудование устанавливается с помощью соответствующих переходников (для Elinchrom Quadra переходники не требуются). В сложенном виде занимает мало места, поставляется в фирменном чехле.

Отзывы о товаре Софтбокс Lastolite LL LS2731P Ezybox II -Switch XL 44x117см




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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Софтбокс
Форма
трансформируемая
Габаритные размеры, см
44х117, 90х117
Страна производитель
Китай
Описание
Трансформируемый софтбокс. Размеры 44 х 117 см, максимальный размер 90 х 117 см. На двух боковых панелях установлены молнии, с помощью которых можно быстро изменить размер софтбокса. На стойку устанавливается с помощью кронштейна 2701, на оборудование устанавливается с помощью соответствующих переходников (для Elinchrom Quadra переходники не требуются). В сложенном виде занимает мало места, поставляется в фирменном чехле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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