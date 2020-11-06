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Объектив Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

Артикул: 228764
  • Объектив Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.8 S - фото 1
  • Объектив Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.8 S - фото 2
  • Объектив Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.8 S - фото 3
Объектив Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.8 S - фото 1
Объектив Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.8 S - фото 2
Объектив Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.8 S - фото 3
39 000 руб. 
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+ 70 КэтКоинов
Артикул: 228764
В наличии
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БрендNikon
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетNikon Z
Внутренняя фокусировкаесть
Диаметр фильтра62 мм
Тип объективастандартный
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии1.8
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии1.8
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм50
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм50
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг0.415
Стандартный 50-мм объектив: компактный, легкий, резкий, без аберраций. Фокусировочная система оптимизирована для новых беззеркальных камер Nikon Z: она работает быстро, точно и бесшумно. 2 асферических элемента и 2 элемента со сверхнизкой дисперсией успешно корректируют дисторсию, хроматические аберрации, кому – даже на самых границах изображения. Резкость начинается прямо от f/1.8 – нет необходимости прикрывать диафрагму. Новый дизайн оптики идеален для видео: тихий автофокус без рыскания и «дыхания». Покрытия Nano Crystal Coat и и Super Integrated Coating легко справляются с бликами и ореолами при контровом свете. 9-лепестковая диафрагма создает приятные округлые блики от источников света. Защита от пыли и влаги позволяет снимать при сложных погодных условиях.


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Объектив Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.8 S - этот товар вы можете купить по цене 39000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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