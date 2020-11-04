8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила сабельная Bosch GSA 1300 PCE (60164E200)

Артикул: 76885
  • Пила сабельная Bosch GSA 1300 PCE (0.601.64E.200) - фото 1
  • Пила сабельная Bosch GSA 1300 PCE (0.601.64E.200) - фото 2
Пила сабельная Bosch GSA 1300 PCE (0.601.64E.200) - фото 1
Пила сабельная Bosch GSA 1300 PCE (0.601.64E.200) - фото 2
20 810 руб. 
Купить
+ 361 КэтКоинов
Артикул: 76885
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 3 469 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBosch
Тип товараПила сабельная
Глубина пропила230 мм
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность1300 Вт
Скорость вращения2900 об/мин
Антивибрационная системада
Пылесборникнет
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Размер хода28 мм
Плавная регулировка скоростиесть
Подключение пылесосанет
Плавный пускнет
В кейседа
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см47.5
Ширина, см16.1
Высота, см9
Вес, кг4.1
ножовка, ручная, вес - 4.1 кг


Смотрите также: Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Пила сабельная Bosch GSA 1300 PCE (60164E200) - этот товар вы можете купить по цене 20810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...