Wi-Fi роутер Asus RT-N11P черный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Asus
|Тип товара
|Wi-Fi роутер
|3G
|нет
|4G
|нет
|Вес, кг
|0.18
|Высота, см
|2.4
|Длина, см
|11.1
|Защита информации
|WEP, WPA, WPA2
|Количество внешних антенн
|2
|Макс. скорость беспроводного соединения
|300 Мбит/с
|Маршрутизатор
|да
|Стандарт беспроводной связи
|802.11n
|Частота связи Wi-Fi
|2.4 ГГц
|Ширина, см
|14.6
|Количество портов LAN
|4
|Скорость портов
|100 мБит/с
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