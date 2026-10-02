Маршрутизатор Netis W1
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Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%1 100 руб. 2 130 руб.
В наличии
Код товара: 293078
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 100 руб. -48%
2 130 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х16х7
Вес, г.
275
Описание товара Маршрутизатор Netis W1
Маршрутизатор netis W1 обеспечит обмен данными со скоростью до 300 Мбит/с для ваших компьютеров, смартфонов, беспроводных камер и других устройств с поддержкой Wi-Fi. Две мощные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи расширяют зону покрытия беспроводной сети и позволяют Вам свободно подключаться к Интернету в любой точке дома, создавая идеальные условия для быстрой загрузки файлов, сеансов интернет-телефонии и просмотра потокового видео с высоким разрешением.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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Маршрутизатор netis W1 обеспечит обмен данными со скоростью до 300 Мбит/с для ваших компьютеров, смартфонов, беспроводных камер и других устройств с поддержкой Wi-Fi. Две мощные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи расширяют зону покрытия беспроводной сети и позволяют Вам свободно подключаться к Интернету в любой точке дома, создавая идеальные условия для быстрой загрузки файлов, сеансов интернет-телефонии и просмотра потокового видео с высоким разрешением.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
Маршрутизатор Netis W1 - по цене 1100 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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