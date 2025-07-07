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Wi-Fi роутер Mercusys MW305R белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Mercusys MW305R белый

37 Отзывы
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Wi-Fi роутер Mercusys MW305R белый - фото 1
Wi-Fi роутер Mercusys MW305R белый - фото 2
Wi-Fi роутер Mercusys MW305R белый - фото 3
Wi-Fi роутер Mercusys MW305R белый - фото 4
Wi-Fi роутер Mercusys MW305R белый - фото 5
Wi-Fi роутер Mercusys MW305R белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
3
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW305R белый - фото 1
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW305R белый - фото 2
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW305R белый - фото 3
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW305R белый - фото 4
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW305R белый - фото 5
  • Wi-Fi роутер Mercusys MW305R белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257282
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
3
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Поддержка MESH
нет
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х4
Вес, г.
440

Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys MW305R белый

Беспроводной маршрутизатор со скоростью беспроводного соединения до 300 Мбит/с. 2 внешние антенны с коэффициентом усиления 5dBi. Порты: 3 х LAN 10/100 Мбит/с; 1 порт WAN 10/100. Удобный веб-интерфейс для настройки. Родительский контроль. Гостевая сеть. Шифрование WPA-PSK/WPA-PSK2.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Mercusys MW305R белый

Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Долин Роман

Достоинства:


Комментарий:
Недорого и хорошо. Простое подключение, мощный сигнал, приятный внешний вид.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Илья П.

Достоинства:


Комментарий:
дёшево и сердито, на даче отлисно работает , тёща довольна
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Vet

Достоинства:


Комментарий:
Все норм. Пришел в заводской упаковке.Мастер сказал,что бьет далеко,даже удивился.Время покажет,в работе.Спасибо за товар!
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный роутер для домашнего использования! Не сильно режет wifi, простая настройка, компактный! Всё устраивает, спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает. К покупке рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пользовался.
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо!Всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Роман Л.

Достоинства:


Комментарий:
мой любимый из дешёвых, в медленных сетях самое то....
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Надежда А.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился, даже очень. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Даниил

Достоинства:


Комментарий:
настроил довольно быстро. минут за 10\nможно со смартфона все настроить. в 50 метровой квартире двухэтажного дома - отлично. в многоквартирных домах - не хватит 2,4, берите двухдиапазонный этой же марки.
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
нормально за такие деньги
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает и ок
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Валентина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл хорошо упакован все отлично рекомендую продавца спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Екатерина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2025
Денис Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
пока отлично работает, сигнал правда такой же как на двух антенном ТП линке
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2025
андрей г.

Достоинства:


Комментарий:
дешёвый.работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
роутеры то что надо, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Инна К.

Достоинства:


Комментарий:
супер, всё сразу заработало, тестируем, надеюсь,что будет без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован , легко подсоединили. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает без нарикания
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Суперовский роутер. Без нареканий. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
отлично все
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей M.

Достоинства:


Комментарий:
просто, подключили, автоматически настроился и работает, надеюсь надолго, можно брать!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
все работает великолепно
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
подключил, работает. вроде стабильно. дальше посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Kisa

Достоинства:


Комментарий:
роутеры хорошие беру их часто
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
роутер хороший, надежный, я провайдер, ставлю их уже не одну сотню.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всем советую
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел быстро и целым ,я доволен
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Наталья Павловна

Достоинства:


Комментарий:
пришел вовремя.включили.вроде работает.как установлю добавлю.
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2023
Анна В.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, инструкция непонятная
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2023
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2023
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2023
Марат К.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Класс Wi-Fi
N300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
300 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2
Количество внешних антенн
3
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Поддержка MESH
нет
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной маршрутизатор со скоростью беспроводного соединения до 300 Мбит/с. 2 внешние антенны с коэффициентом усиления 5dBi. Порты: 3 х LAN 10/100 Мбит/с; 1 порт WAN 10/100. Удобный веб-интерфейс для настройки. Родительский контроль. Гостевая сеть. Шифрование WPA-PSK/WPA-PSK2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Долин Роман

Достоинства:


Комментарий:
Недорого и хорошо. Простое подключение, мощный сигнал, приятный внешний вид.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Илья П.

Достоинства:


Комментарий:
дёшево и сердито, на даче отлисно работает , тёща довольна
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Vet

Достоинства:


Комментарий:
Все норм. Пришел в заводской упаковке.Мастер сказал,что бьет далеко,даже удивился.Время покажет,в работе.Спасибо за товар!
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательный роутер для домашнего использования! Не сильно режет wifi, простая настройка, компактный! Всё устраивает, спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично работает.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает. К покупке рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не пользовался.
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Роман Р.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо!Всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Роман Л.

Достоинства:


Комментарий:
мой любимый из дешёвых, в медленных сетях самое то....
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Надежда А.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился, даже очень. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Даниил

Достоинства:


Комментарий:
настроил довольно быстро. минут за 10\nможно со смартфона все настроить. в 50 метровой квартире двухэтажного дома - отлично. в многоквартирных домах - не хватит 2,4, берите двухдиапазонный этой же марки.
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
нормально за такие деньги
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает и ок
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Валентина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл хорошо упакован все отлично рекомендую продавца спасибо продавцу рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Екатерина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2025
Денис Р.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный роутер
Источник: Яндекс Маркет
12.06.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
пока отлично работает, сигнал правда такой же как на двух антенном ТП линке
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2025
андрей г.

Достоинства:


Комментарий:
дешёвый.работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
07.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
роутеры то что надо, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Инна К.

Достоинства:


Комментарий:
супер, всё сразу заработало, тестируем, надеюсь,что будет без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо упакован , легко подсоединили. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает без нарикания
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Игорь Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Суперовский роутер. Без нареканий. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
отлично все
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей M.

Достоинства:


Комментарий:
просто, подключили, автоматически настроился и работает, надеюсь надолго, можно брать!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Олег Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар!
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Николай Г.

Достоинства:


Комментарий:
все работает великолепно
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
подключил, работает. вроде стабильно. дальше посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Kisa

Достоинства:


Комментарий:
роутеры хорошие беру их часто
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
роутер хороший, надежный, я провайдер, ставлю их уже не одну сотню.
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Всем советую
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел быстро и целым ,я доволен
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Наталья Павловна

Достоинства:


Комментарий:
пришел вовремя.включили.вроде работает.как установлю добавлю.
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2023
Анна В.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, инструкция непонятная
Источник: Яндекс Маркет
24.10.2023
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2023
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
05.10.2023
Марат К.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую


Wi-Fi роутер Mercusys MW305R белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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