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Фрезер Makita RP0900K

Артикул: 33623
Фрезер Makita RP0900K
12 450 руб. 
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+ 295 КэтКоинов
Артикул: 33623
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 075 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараФрезер
Минимальный размер цанги в комплекте6 мм
Подключение пылесосанет
Фиксация шпинделянет
Уровень шума89 дБ
Глубина фрезирования35 мм
Максимальная скорость вращения, об/мин27000
Максимальный размер цанги в комплекте8 мм
Минимальная скорость вращения, об/мин27000
В кейседа
Подсветканет
Плавный пускнет
Поддержание постоянной скоростинет
Регулировка скоростинет
Безключевая смена фрезнет
Мощность, Вт900
Длина, см26
Ширина, см12.7
Высота, см11
Вес, кг2.7

Фрезер Makita RP0900K - это полупрофессиональный инструмент, который быстро и качественно обрабатывает деревянные изделия. Надёжный мощный двигатель и высокая скорость работы обеспечивают гладкое фрезерование заготовок.

Характеристики:

Мощность    900 Вт
Вес брутто    4.16 кг
Число оборотов    27000 об/мин
Размер цанги    6/8 мм
Рабочий ход фрезы    35 мм
Габариты    длина - 256 мм
Габариты в упаковке    280х220х220 мм
Вес    2.7 кг



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Фрезер Makita RP0900K - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 12450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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