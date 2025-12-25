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Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 50 мм (ФМ-1900) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 50 мм (ФМ-1900)

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Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 50 мм (ФМ-1900) - фото 1
Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 50 мм (ФМ-1900) - фото 2
Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 50 мм (ФМ-1900) - фото 3
Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 50 мм (ФМ-1900) - фото 4
Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 50 мм (ФМ-1900) - фото 5
Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 50 мм (ФМ-1900) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
1900
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
50
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
23000
Уровень шума
99
  • Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 50 мм (ФМ-1900) - фото 1
  • Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 50 мм (ФМ-1900) - фото 2
  • Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 50 мм (ФМ-1900) - фото 3
  • Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 50 мм (ФМ-1900) - фото 4
  • Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 50 мм (ФМ-1900) - фото 5
  • Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 50 мм (ФМ-1900) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
8 120 руб.  15 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640590
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
12
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
Да
Мощность, Вт
1900
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
50
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
6000
Максимальная скорость вращения, об/мин
23000
Плавный пуск
Да
Безключевая смена фрез
нет
Уровень шума
99
Фиксация шпинделя
да
Подключения к пылесосу
Да
Подсветка
нет
Ширина, см
18.5
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х18
Вес, кг.
4

Описание товара Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 50 мм (ФМ-1900)

Фрезер ЗУБР — это мощный и функциональный инструмент, предназначенный для профессиональной обработки древесины и других материалов. С впечатляющей мощностью в 1900 Вт, этот фрезер обеспечивает эффективную и стабильную работу даже при интенсивной нагрузке. Одной из ключевых особенностей является плавный пуск, который позволяет бережно начинать работу без резких толчков, тем самым продлевая срок службы устройства. Диапазон доступной скорости вращения от 6000 до 23000 об/мин, что в сочетании с функцией регулировки скорости и поддержания постоянной скорости, позволяет точно адаптировать устройство под конкретные задачи и материалы, с которыми вы работаете. Фрезер ЗУБР обладает высокой глубиной фрезирования до 50 мм, что дает возможность выполнять широкий спектр работ с высокой точностью. Комплектуется цангами минимальным размером 6 мм и максимальным 12 мм, предоставляя широкий выбор для установки различных фрез. Этот инструмент также имеет эргономичные размеры: ширина 18,5 см и высота 31 см при весе всего 4 кг, что делает его удобным в использовании и транспортировке. Уровень шума составляет 99 дБ, что соответствует стандартным показателям для инструментов такого типа. Для удобства пользователя предусмотрена функция фиксации шпинделя, упрощающая замену насадок. Фрезер ЗУБР — отличный выбор для тех, кто ищет надежный и мощный инструмент для профессиональной работы с древесиной.



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Отзывы о товаре Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 50 мм (ФМ-1900)

Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат за эти деньги.... Все сделано добротно



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
12
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
Да
Мощность, Вт
1900
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
50
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
6000
Максимальная скорость вращения, об/мин
23000
Плавный пуск
Да
Развернуть
Безключевая смена фрез
нет
Уровень шума
99
Фиксация шпинделя
да
Подключения к пылесосу
Да
Подсветка
нет
Ширина, см
18.5
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Описание
Фрезер ЗУБР — это мощный и функциональный инструмент, предназначенный для профессиональной обработки древесины и других материалов. С впечатляющей мощностью в 1900 Вт, этот фрезер обеспечивает эффективную и стабильную работу даже при интенсивной нагрузке. Одной из ключевых особенностей является плавный пуск, который позволяет бережно начинать работу без резких толчков, тем самым продлевая срок службы устройства. Диапазон доступной скорости вращения от 6000 до 23000 об/мин, что в сочетании с функцией регулировки скорости и поддержания постоянной скорости, позволяет точно адаптировать устройство под конкретные задачи и материалы, с которыми вы работаете. Фрезер ЗУБР обладает высокой глубиной фрезирования до 50 мм, что дает возможность выполнять широкий спектр работ с высокой точностью. Комплектуется цангами минимальным размером 6 мм и максимальным 12 мм, предоставляя широкий выбор для установки различных фрез. Этот инструмент также имеет эргономичные размеры: ширина 18,5 см и высота 31 см при весе всего 4 кг, что делает его удобным в использовании и транспортировке. Уровень шума составляет 99 дБ, что соответствует стандартным показателям для инструментов такого типа. Для удобства пользователя предусмотрена функция фиксации шпинделя, упрощающая замену насадок. Фрезер ЗУБР — отличный выбор для тех, кто ищет надежный и мощный инструмент для профессиональной работы с древесиной.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аппарат за эти деньги.... Все сделано добротно


Фрезер универсальный ЗУБР 1900 Вт, 50 мм (ФМ-1900) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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