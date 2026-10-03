Top.Mail.Ru
Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото 1
Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото 2
Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото 3
Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото 4
Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото 5
Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото 6
Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото 7
Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото 8
Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото 9
Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото 10
Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
  • Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото 1
  • Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото 2
  • Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото 3
  • Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото 4
  • Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото 5
  • Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото 6
  • Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото 7
  • Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото 8
  • Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото 9
  • Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото 10
  • Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 010 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643297
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм
7 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Фрезер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х12х10
Вес, кг.
5.15

Описание товара Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм

Кромочный фрезер Makita 3712 подходит для вырезания отверстий и пазов в дереве. Идеален для фрезерования различных ламинированных пород дерева и шпона.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Фрезер
Страна производитель
Китай
Описание
Кромочный фрезер Makita 3712 подходит для вырезания отверстий и пазов в дереве. Идеален для фрезерования различных ламинированных пород дерева и шпона.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фрезер Makita 3712 530Вт 32000об/мин макс.ход:42мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...