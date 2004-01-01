Top.Mail.Ru
Фрезер Makita RP0900K купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Фрезер Makita RP0900K

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Фрезер Makita RP0900K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
900
В кейсе
да
Глубина фрезирования
35
Регулировка скорости
нет
Максимальная скорость вращения, об/мин
27000
Уровень шума
89
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33623
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
нет
Мощность, Вт
900
В кейсе
да
Глубина фрезирования
35
Регулировка скорости
нет
Минимальная скорость вращения, об/мин
27000
Максимальная скорость вращения, об/мин
27000
Плавный пуск
нет
Безключевая смена фрез
нет
Уровень шума
89
Фиксация шпинделя
нет
Подключения к пылесосу
нет
Подсветка
нет
Ширина, см
12.7
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х35х17
Вес, кг.
5.57

Описание товара Фрезер Makita RP0900K

Фрезер Makita RP0900K - это полупрофессиональный инструмент, который быстро и качественно обрабатывает деревянные изделия. Надёжный мощный двигатель и высокая скорость работы обеспечивают гладкое фрезерование заготовок.

Характеристики:

Мощность    900 Вт
Вес брутто    4.16 кг
Число оборотов    27000 об/мин
Размер цанги    6/8 мм
Рабочий ход фрезы    35 мм
Габариты    длина - 256 мм
Габариты в упаковке    280х220х220 мм
Вес    2.7 кг



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Фрезер Makita RP0900K




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
нет
Мощность, Вт
900
В кейсе
да
Глубина фрезирования
35
Регулировка скорости
нет
Минимальная скорость вращения, об/мин
27000
Максимальная скорость вращения, об/мин
27000
Плавный пуск
нет
Развернуть
Безключевая смена фрез
нет
Уровень шума
89
Фиксация шпинделя
нет
Подключения к пылесосу
нет
Подсветка
нет
Ширина, см
12.7
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Описание

Фрезер Makita RP0900K - это полупрофессиональный инструмент, который быстро и качественно обрабатывает деревянные изделия. Надёжный мощный двигатель и высокая скорость работы обеспечивают гладкое фрезерование заготовок.

Характеристики:

Мощность    900 Вт
Вес брутто    4.16 кг
Число оборотов    27000 об/мин
Размер цанги    6/8 мм
Рабочий ход фрезы    35 мм
Габариты    длина - 256 мм
Габариты в упаковке    280х220х220 мм
Вес    2.7 кг



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фрезер Makita RP0900K - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...