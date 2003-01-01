Фрезер Makita RT0700CX2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
710
В кейсе
да
Глубина фрезирования
35
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Уровень шума
82
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-2%25 880 руб. 26 508 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 33606
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
Да
Мощность, Вт
710
В кейсе
да
Глубина фрезирования
35
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
10000
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Плавный пуск
Да
Безключевая смена фрез
нет
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
82
Фиксация шпинделя
да
Подсветка
нет
Ширина, см
8.9
Высота, см
8.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х35
Вес, кг.
5.15
Описание товара Фрезер Makita RT0700CX2
Фрезер Makita RT0700CX2 - это многофункциональный профессиональный агрегат. Он позволяет использовать основное устройство с четырьмя различными подошвами (в комплект входит 3 подошвы). Фрезер предназначен для снятия фасок с поверхностей различных материалов, таких как дерево, алюминий, пластик, дерево.
Модель оснащена двигателем мощностью 710 Вт. Имеется плавный пуск, регулировка частоты вращения и электронный контроль частоты вращения под нагрузкой. Сумка для хранения и транспортировки инструмента и дополнительных аксессуаров в комплекте поставки.
Характеристики:
|Потребляемая мощность при непрерывной работе
|710 Вт
|Размер зажимного приспособления режущего инструмента
|цанга 6/8 мм
|Частота холостого хода
|10.000/30.000 мин-1
|Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003
|1,8 кг