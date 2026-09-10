Описание товара Фрезер Bosch POF 1400 ACE (060326C820)

Фрезер Bosch POF 1400 ACE – один из наиболее функциональных бытовых электроинструментов для работы с деревом. Эта модель позволит сравнительно быстро добиваться высокоточных профессиональных результатов и сделает работу максимально удобной.

Мощность: 1400 Вт

Число оборотов: 11000-28000 об/мин

Рабочий ход: 55 мм

Диаметр хвостовика: 8 мм

Вес нетто: 3,5 кг

Двигатель 1400 ватт для проведения сложных работ с любыми породами древесины

Электронная система управления «Bosch Electronic»

Предварительный выбор числа оборотов

Система поддержания выбранного числа оборотов под нагрузкой

Блокировка шпинделя для быстрой установки фрез

Настройка глубины сверления с точностью до 1/10 мм

Система SDS от Bosch для быстрой установки втулок

Прозрачный экран для защиты от стружки

Эргономичные и мягкие рукоятки

Подсветка рабочей области

Разъем для присоединения пылеудаляющего модуля

Технические характеристики фрезера Bosch POF 1400 ACEОписание фрезера Bosch POF 1400 ACE

Фрезер Bosch POF 1400 AE оборудован двигателем мощностью 1400 ватт, который заставляет насадку вращаться со скоростью до 28000 оборотов в минуту. Фрезер этой модели оснащен системой электронного управления. Возможность предварительной установки скорости позволяет выбирать требующееся число оборотов под каждый материал, а система «Constant Electronic» помогает поддерживать выбранное число оборотов при работе с такими сложными материалами, как алюминий, синтетический пластик или твердые породы древесины. Фрезер Bosch POF 1400 AE отличается от других уникальной системой регулировки глубины. Глубина фрезерования может регулироваться с точностью до 1/10 миллиметра, так что пользователь сможет точно выбирать нужную ему глубину даже в погруженном положении. Данная модель имеет блокировку шпинделя, которая позволит быстро и легко заменить фрезу при помощи всего одного инструмента. Установку копировальной втулки упрощает система «SDS», с которой можно заменять втулки без использования дополнительного инструмента, так как они фиксируются при помощи байонетного крепления.

Помимо перечисленных особенностей фрезер Bosch POF 1400 AE имеет множество других дополнительных функций, которые упрощают работу с ним. Прозрачный экран защищает пользователя от отлетающей стружки и не мешает ему видеть обрабатываемый участок. Прочная опора из алюминия со съемной пластиковой направляющей снижает трение и не допускает повреждения обрабатываемого материала. Удобная подсветка освещает рабочую область, а эргономичные рукоятки с мягкими накладками позволяют лучше контролировать ход работы. Кроме того, эта модель имеет переходник для подключения к пылеудаляющему устройству для электроинструментов или обычному бытовому пылесосу.