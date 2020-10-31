Фрезер Bosch POF 1400 ACE (060326C820)

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|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Фрезер
|Минимальный размер цанги в комплекте
|6 мм
|Подключение пылесоса
|есть
|Фиксация шпинделя
|да
|Уровень шума
|95 дБ
|Глубина фрезирования
|55 мм
|Максимальная скорость вращения, об/мин
|28000
|Максимальный размер цанги в комплекте
|8 мм
|Минимальная скорость вращения, об/мин
|11000
|В кейсе
|да
|Подсветка
|есть
|Плавный пуск
|есть
|Поддержание постоянной скорости
|есть
|Регулировка скорости
|есть
|Безключевая смена фрез
|нет
|Мощность, Вт
|1400
|Длина, см
|41
|Ширина, см
|37.5
|Высота, см
|40
|Вес, кг
|3.5
Фрезер Bosch POF 1400 ACE – один из наиболее функциональных бытовых электроинструментов для работы с деревом. Эта модель позволит сравнительно быстро добиваться высокоточных профессиональных результатов и сделает работу максимально удобной.Технические характеристики фрезера Bosch POF 1400 ACE
Фрезер Bosch POF 1400 AE оборудован двигателем мощностью 1400 ватт, который заставляет насадку вращаться со скоростью до 28000 оборотов в минуту. Фрезер этой модели оснащен системой электронного управления. Возможность предварительной установки скорости позволяет выбирать требующееся число оборотов под каждый материал, а система «Constant Electronic» помогает поддерживать выбранное число оборотов при работе с такими сложными материалами, как алюминий, синтетический пластик или твердые породы древесины. Фрезер Bosch POF 1400 AE отличается от других уникальной системой регулировки глубины. Глубина фрезерования может регулироваться с точностью до 1/10 миллиметра, так что пользователь сможет точно выбирать нужную ему глубину даже в погруженном положении. Данная модель имеет блокировку шпинделя, которая позволит быстро и легко заменить фрезу при помощи всего одного инструмента. Установку копировальной втулки упрощает система «SDS», с которой можно заменять втулки без использования дополнительного инструмента, так как они фиксируются при помощи байонетного крепления.
Помимо перечисленных особенностей фрезер Bosch POF 1400 AE имеет множество других дополнительных функций, которые упрощают работу с ним. Прозрачный экран защищает пользователя от отлетающей стружки и не мешает ему видеть обрабатываемый участок. Прочная опора из алюминия со съемной пластиковой направляющей снижает трение и не допускает повреждения обрабатываемого материала. Удобная подсветка освещает рабочую область, а эргономичные рукоятки с мягкими накладками позволяют лучше контролировать ход работы. Кроме того, эта модель имеет переходник для подключения к пылеудаляющему устройству для электроинструментов или обычному бытовому пылесосу.
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