Фрезер DeWalt DWE625KT-QS

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
2300
В кейсе
да
Глубина фрезирования
80
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Минимальный размер цанги
6
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722663
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Характеристики
Тип питания
от сети 220 В
Тип двигателя
щеточный
Частота вращения строгального вала, об./мин
9000
Плавный пуск
есть
Комплектация
Параллельная направляющая с точной регулировкой
Переходник для пылесоса
Ключ 22 мм
Цанга 12 мм
TSTAK
Описание
Погружной фрезер DeWalt DWE625 сконструирован для профессионального фрезерования различных материалов: дерева, пластика, алюминия
Для точной работы с различными материалами, фрезер оснащен функцией электронной регулировкой скорости
За счет стабилизация рабочей скорости при увеличении нагрузки поддерживается постоянная скорость работы
Для удобной регулировки глубины, фрезер оснащен линейкой и фиксатором глубины фрезерования
Функция электронного управления скоростью позволяет работать с разными породами дерева, пластиком и алюминием, и стабилизировать скорость при разных нагрузках
Регулировка глубины фрезерования c тонкой подстройкой и удобной линейкой
Двухстоечная система прецизионных направляющих с втулками из фосфористой бронзы в высококачественном алюминиевом корпусе
Большие удобные рукоятки со встроенными выключателем и фиксатором глубины фрезерования
3 фиксированных положения глубины фрезерования
Компактный дизайн обеспечивает легкость в использовании
Светодиодная подсветка для лучшей видимости
Система удаления опилок
Функция плавного пуска исключает малейшие перемещения фрезера во время начала работы
Преимущества
Функция электронного управления скоростью позволяет работать с разными породами дерева, пластиком и алюминием, и стабилизировать скорость при разных нагрузках
Регулировка глубины фрезерования c тонкой подстройкой и удобной линейкой
Двухстоечная система прецизионных направляющих с втулками из фосфористой бронзы в высококачественном алюминиевом корпусе
Большие удобные рукоятки со встроенными выключателем и фиксатором глубины фрезерования
3 фиксированных положения глубины фрезерования
Компактный дизайн обеспечивает легкость в использовании
Светодиодная подсветка для лучшей видимости
Система удаления опилок
Функция плавного пуска исключает малейшие перемещения фрезера во время начала работы
Характеристики
Тип питания
от сети 220 В
Тип двигателя
щеточный
Частота вращения строгального вала, об./мин
9000
Плавный пуск
есть
Комплектация
Параллельная направляющая с точной регулировкой
Переходник для пылесоса
Ключ 22 мм
Цанга 12 мм
TSTAK
Описание
Погружной фрезер DeWalt DWE625 сконструирован для профессионального фрезерования различных материалов: дерева, пластика, алюминия
Для точной работы с различными материалами, фрезер оснащен функцией электронной регулировкой скорости
За счет стабилизация рабочей скорости при увеличении нагрузки поддерживается постоянная скорость работы
Для удобной регулировки глубины, фрезер оснащен линейкой и фиксатором глубины фрезерования
Функция электронного управления скоростью позволяет работать с разными породами дерева, пластиком и алюминием, и стабилизировать скорость при разных нагрузках
Регулировка глубины фрезерования c тонкой подстройкой и удобной линейкой
Двухстоечная система прецизионных направляющих с втулками из фосфористой бронзы в высококачественном алюминиевом корпусе
Большие удобные рукоятки со встроенными выключателем и фиксатором глубины фрезерования
3 фиксированных положения глубины фрезерования
Компактный дизайн обеспечивает легкость в использовании
Светодиодная подсветка для лучшей видимости
Система удаления опилок
Функция плавного пуска исключает малейшие перемещения фрезера во время начала работы
Преимущества
Функция электронного управления скоростью позволяет работать с разными породами дерева, пластиком и алюминием, и стабилизировать скорость при разных нагрузках
Регулировка глубины фрезерования c тонкой подстройкой и удобной линейкой
Двухстоечная система прецизионных направляющих с втулками из фосфористой бронзы в высококачественном алюминиевом корпусе
Большие удобные рукоятки со встроенными выключателем и фиксатором глубины фрезерования
3 фиксированных положения глубины фрезерования
Компактный дизайн обеспечивает легкость в использовании
Светодиодная подсветка для лучшей видимости
Система удаления опилок
Функция плавного пуска исключает малейшие перемещения фрезера во время начала работы
Фрезер DeWalt DWE625KT-QS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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