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Фрезер DeWalt DWE625KT-QS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фрезер DeWalt DWE625KT-QS

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Фрезер DeWalt DWE625KT-QS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
2300
В кейсе
да
Глубина фрезирования
80
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Минимальный размер цанги
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722663
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
2300
В кейсе
да
Глубина фрезирования
80
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
9000
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Минимальный размер цанги
6
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Фиксация шпинделя
да
Подключения к пылесосу
Да
Подсветка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х29
Вес, кг.
10.37

Описание товара Фрезер DeWalt DWE625KT-QS

Характеристики Тип питания от сети 220 В Тип двигателя щеточный Частота вращения строгального вала, об./мин 9000 Плавный пуск есть Комплектация Параллельная направляющая с точной регулировкой Переходник для пылесоса Ключ 22 мм Цанга 12 мм TSTAK Описание Погружной фрезер DeWalt DWE625 сконструирован для профессионального фрезерования различных материалов: дерева, пластика, алюминия Для точной работы с различными материалами, фрезер оснащен функцией электронной регулировкой скорости За счет стабилизация рабочей скорости при увеличении нагрузки поддерживается постоянная скорость работы Для удобной регулировки глубины, фрезер оснащен линейкой и фиксатором глубины фрезерования Функция электронного управления скоростью позволяет работать с разными породами дерева, пластиком и алюминием, и стабилизировать скорость при разных нагрузках Регулировка глубины фрезерования c тонкой подстройкой и удобной линейкой Двухстоечная система прецизионных направляющих с втулками из фосфористой бронзы в высококачественном алюминиевом корпусе Большие удобные рукоятки со встроенными выключателем и фиксатором глубины фрезерования 3 фиксированных положения глубины фрезерования Компактный дизайн обеспечивает легкость в использовании Светодиодная подсветка для лучшей видимости Система удаления опилок Функция плавного пуска исключает малейшие перемещения фрезера во время начала работы Преимущества Функция электронного управления скоростью позволяет работать с разными породами дерева, пластиком и алюминием, и стабилизировать скорость при разных нагрузках Регулировка глубины фрезерования c тонкой подстройкой и удобной линейкой Двухстоечная система прецизионных направляющих с втулками из фосфористой бронзы в высококачественном алюминиевом корпусе Большие удобные рукоятки со встроенными выключателем и фиксатором глубины фрезерования 3 фиксированных положения глубины фрезерования Компактный дизайн обеспечивает легкость в использовании Светодиодная подсветка для лучшей видимости Система удаления опилок Функция плавного пуска исключает малейшие перемещения фрезера во время начала работы



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Фрезер DeWalt DWE625KT-QS




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
2300
В кейсе
да
Глубина фрезирования
80
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
9000
Максимальная скорость вращения, об/мин
22000
Минимальный размер цанги
6
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Фиксация шпинделя
да
Развернуть
Подключения к пылесосу
Да
Подсветка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Характеристики Тип питания от сети 220 В Тип двигателя щеточный Частота вращения строгального вала, об./мин 9000 Плавный пуск есть Комплектация Параллельная направляющая с точной регулировкой Переходник для пылесоса Ключ 22 мм Цанга 12 мм TSTAK Описание Погружной фрезер DeWalt DWE625 сконструирован для профессионального фрезерования различных материалов: дерева, пластика, алюминия Для точной работы с различными материалами, фрезер оснащен функцией электронной регулировкой скорости За счет стабилизация рабочей скорости при увеличении нагрузки поддерживается постоянная скорость работы Для удобной регулировки глубины, фрезер оснащен линейкой и фиксатором глубины фрезерования Функция электронного управления скоростью позволяет работать с разными породами дерева, пластиком и алюминием, и стабилизировать скорость при разных нагрузках Регулировка глубины фрезерования c тонкой подстройкой и удобной линейкой Двухстоечная система прецизионных направляющих с втулками из фосфористой бронзы в высококачественном алюминиевом корпусе Большие удобные рукоятки со встроенными выключателем и фиксатором глубины фрезерования 3 фиксированных положения глубины фрезерования Компактный дизайн обеспечивает легкость в использовании Светодиодная подсветка для лучшей видимости Система удаления опилок Функция плавного пуска исключает малейшие перемещения фрезера во время начала работы Преимущества Функция электронного управления скоростью позволяет работать с разными породами дерева, пластиком и алюминием, и стабилизировать скорость при разных нагрузках Регулировка глубины фрезерования c тонкой подстройкой и удобной линейкой Двухстоечная система прецизионных направляющих с втулками из фосфористой бронзы в высококачественном алюминиевом корпусе Большие удобные рукоятки со встроенными выключателем и фиксатором глубины фрезерования 3 фиксированных положения глубины фрезерования Компактный дизайн обеспечивает легкость в использовании Светодиодная подсветка для лучшей видимости Система удаления опилок Функция плавного пуска исключает малейшие перемещения фрезера во время начала работы


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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