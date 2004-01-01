Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
1200
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
55
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
28000
Уровень шума
96
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 33803
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
Да
Мощность, Вт
1200
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
55
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
11000
Максимальная скорость вращения, об/мин
28000
Плавный пуск
нет
Безключевая смена фрез
нет
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
96
Фиксация шпинделя
да
Подсветка
нет
Ширина, см
16
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х16
Вес, кг.
5.2
Описание товара Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100)
Фрезер Bosch POF 1200 AE (060326A100) - бытовой инструмент высочайшего качества и производительности. Предназначен для фрезерования пазов, кромок, профилей и продольных отверстий в древесине, пластмассе и легких стройматериалах. Имеется функция копировального фрезерования.
Характеристики:
|Тип питания
|сеть
|Мощность
|1200 Вт
|Max количество оборотов
|28000 об/мин
|Max размер цанги
|8 мм
|Рабочий ход фрезы
|55 мм
|Регулировка частоты вращения
|есть
|Плавный пуск
|нет
|Поддержание оборотов под нагрузкой
|нет
|Подсветка рабочей зоны
|нет
|Подключение к пылесосу
|нет
|Упаковка
|картон
|Использование
|полупрофессиональное
|Габариты в упаковке
|290x290x160 мм
|Вес нетто
|3.4 кг
|Вес брутто
|5.2 кг
Комплектация:
- всасывающий переходник (2 600 499 077)
- рожковый ключ (1 609 203 V40)
- копировальная втулка (2 609 200 138)
- пазовая фреза (O 8 мм) (2 608 628 381)
- параллельный упор (1 609 203 M85)
- цанговые патроны (3 шт.)
- центрирующий стержень (2 609 200 310)