Фрезер DeWalt D26203
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фрезер
Мощность, Вт
900
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
55
Регулировка скорости
Да
Максимальная скорость вращения, об/мин
27000
Уровень шума
88
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 127597
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
Да
Мощность, Вт
900
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
55
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
16000
Максимальная скорость вращения, об/мин
27000
Плавный пуск
Да
Безключевая смена фрез
нет
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
88
Фиксация шпинделя
да
Подсветка
есть
Ширина, см
11
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х31х19
Вес, кг.
4.73
Описание товара Фрезер DeWalt D26203
Фрезер DeWalt D26203 - профессиональный инструмент, который оснащен двигателем мощностью 900 Вт с регулировкой оборотов даже под нагрузкой. Изделие предназначено для снятия фасок с поверхностей различных материалов, таких как алюминий, пластик, дерево. Данная модель оборудована регулировкой глубины и механизмом фиксации, которые обеспечивают точность работы.
Видео:
Видеообзор на Фрезер DeWalt D26203
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Бренд
Тип товара
Фрезер
Максимальный размер цанги в комплекте
8
Минимальный размер цанги в комплекте
6
Поддержание постоянной скорости
Да
Мощность, Вт
900
В кейсе
нет
Глубина фрезирования
55
Регулировка скорости
Да
Минимальная скорость вращения, об/мин
16000
Максимальная скорость вращения, об/мин
27000
Плавный пуск
Да
Развернуть
Безключевая смена фрез
нет
Подключение пылесоса
да
Уровень шума
88
Фиксация шпинделя
да
Подсветка
есть
Ширина, см
11
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Фрезер DeWalt D26203 - профессиональный инструмент, который оснащен двигателем мощностью 900 Вт с регулировкой оборотов даже под нагрузкой. Изделие предназначено для снятия фасок с поверхностей различных материалов, таких как алюминий, пластик, дерево. Данная модель оборудована регулировкой глубины и механизмом фиксации, которые обеспечивают точность работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Видео:
Видеообзор на Фрезер DeWalt D26203
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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